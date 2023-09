SBY Singgung Kemungkinan Hukum Bisa Dibeli

Walau uang dapat membeli banyak hal, tetapi tidak segalanya. Demikian cuitan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam akun Twitternya, @SBYudhoyono, Senin (27/9/2021).



"Money can buy many things, but not everything," tulis SBY dikutip Inilah.com hari ini.



Presiden Indonesia ke-6 itu juga menyebut kemungkinan hukum bisa dibeli, tetapi tidak bagi keadilan. Untuk itu, SBY masih percaya pada integritas penegak hukum di republik ini.



"Berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," kata SBY.



Tak diketahui alasan mengapa SBY menulis mengenai hal itu dalam akun media sosialnya.

Tetapi diketahui Partai Demokrat saat ini sedang berperkara hukum dengan kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang.



Ada empat mantan kader Demokrat yang mengajukan uji materi terhadap AD/ART partai tahun 2020 atau era kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.



Salah satu aturan yang disorot adalah soal kewenangan majelis tinggi yang begitu besar di tubuh partai. Dalam gugatan tersebut, Yusril Ihza Mahendra dipilih menjadi kuasa hukum.