SD di Pati Ambruk Dibiarkan Dua Tahun, Bupatinya Asyik Cari Duit Kini Dibui

Ukuran Font Kecil Besar

Kondisi SD Negeri Mencon di Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, memprihatinkan. Sebanyak 90 persen bangunan sekolah dilaporkan rusak parah, bahkan ruang kelas 1 ambruk total pada Sabtu (11/4/2026) malam setelah diterjang hujan deras.

Akibatnya, 80 siswa sekolah tersebut harus mengungsi. Siswa kelas 1 belajar di rumah kepala desa, kelas 2 dan 3 di rumah warga, serta kelas 4 di aula kantor desa. Di sekolah, plafon terlihat bolong dan dinding tembok retak hingga tembus pandang.

"Sekolahnya ambruk, sekolah rapuh kena hujan deras terus ambruk. Ini nggak nyaman, panas, sempit-sempitan semoga ke depan sekolah segera diperbaiki," kata Ikhsan, siswa kelas 3, Selasa (14/3/2026).

Kepala SDN Mencon, Yasin Amin, menyebut kondisi ini sudah berlangsung selama dua tahun. Pihak sekolah mengaku sudah mengajukan bantuan ke Pemkab Pati, namun hingga kini belum ada realisasi perbaikan.

"Kondisi sekolah ini terutama ruang kelas 1 ini sudah rapuh begitu kemarin malam Minggu pukul 19.00 WIB ada hujan sehingga kondisi sekolah ini tertimpa musibah atapnya roboh masih alhamdulillah terjadi malam hari," jelas Yasin.

Yasin merinci, hampir empat kelas sudah dikosongkan karena kondisinya membahayakan.

"Jadi hampir 90 persen bangunan di sekolah ini tidak layak ditempati. Kelas yang lain sudah kami kosongkan semua hampir 4 kelas Jadi pembelajaran di rumah penduduk, Balai Desa, dan juga di rumah kepala desa," tambahnya.

Di tengah rusaknya fasilitas pendidikan ini, Bupati Pati Sudewo justru ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sudewo ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

KPK menyebut Sudewo bersama tiga kepala desa diduga memeras calon perangkat desa dengan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta per orang. Total dana yang dikumpulkan mencapai Rp2,6 miliar. Para tersangka kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Selain kasus tersebut, Sudewo juga terjerat kasus penerimaan suap terkait proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan saat menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi V.

Sementara pengganti Sudewo, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengatakan memang kondisi SD Negeri Mencon ada kelas yang runtuh karena bencana alam. Chandra pun mengaku telah memerintahkan dinas untuk mengecek lokasi dan segera memperbaiki sekolah tersebut.

"SD Mencon Kecamatan Pucakwangi sekolahnya runtuh, satu kelas yang runtuh, sudah saya informasi supaya untuk dicek," jelas Chandra.