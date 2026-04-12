Seal Gelael Finis ke-11 Seri Pembuka GTWCE 2026

Pertamina Patra Niaga melalui Pertamax Turbo dan Fastron kembali bermitra dengan Sean Gelael dan tim AF Corse 51 untuk musim balap 2026 di ajang FIA WEC hingga GT World Challenge. (Foto: Instagram/@gelaelized)

Pembalap Indonesia Sean Gelael bersama Tim AF Corse 50 menjalani balapan yang tidak mudah pada seri pembuka GT World Challenge Europe Endurance Cup (GTWCE) di Sirkuit Paul Ricard, Prancis, Sabtu (11/4) waktu setempat, setelah sejumlah insiden dan penalti yang memengaruhi hasil akhir.

Sean Gelael yang tampil bersama Lilou Wadoux dan Arthur Leclerc memulai lomba dari posisi ke-10 kelas Pro.

Sean menjadi pembalap pertama yang mampu melewati dua insiden beruntun di Tikungan 1 dan 2 hingga menyebabkan safety car keluar selama sekitar 15 menit. Setelah balapan kembali normal, ia berada di kisaran posisi ke-10 hingga ke-11.

Namun, saat mulai menemukan ritme, Sean terlibat insiden setelah mobilnya ditabrak Mari Boya dari tim Comtoyou Racing, yang membuatnya melintir dan kehilangan posisi. Boya kemudian mendapat penalti drive through.

Setelah satu stint, Wadoux mengambil alih kemudi untuk dua stint sekaligus. Dalam periode tersebut, ia sempat melintir dan juga melakukan pelanggaran blue flag sehingga tim mendapat penalti 30 detik saat pit stop berikutnya.

Kondisi tersebut membuat posisi AF Corse 50 semakin turun dan menyulitkan upaya untuk menembus 10 besar. Pada stint terakhir, Leclerc belum mampu mengangkat posisi secara signifikan hingga tim finis di urutan ke-12 kelas Pro.

Sementara itu, persaingan di barisan depan berlangsung ketat hingga akhir lomba. Pembalap Nicki Thiim dari Comtoyou Racing memanfaatkan momentum safety car menjelang akhir balapan untuk menyalip Lucas Auer dan merebut posisi pertama dengan selisih 0,806 detik.

Putaran kedua GT World Challenge Europe Endurance Cup akan berlangsung di Sirkuit Monza pada akhir Mei.