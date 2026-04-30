GT World Asia: Sean Galael Ingin Hasil Manis Balapan Perdana di Mandalika

Pebalap nasional Sean Gelael dalam sesi jumpa pers di MyPertamina Stage, IIMS JIExpo Kemayoran, Sabtu (14/2/2026).(Foto: inilah.com/Harris Muda)

Pembalap Indonesia Sean Gelael bertekad meraih hasil maksimal saat menjalani debut di Pertamina Mandalika International Circuit dalam GT World Challenge Asia putaran kedua akhir pekan ini.

Sean tiba di Mandalika kemarin dan langsung bergabung dengan tim Garage 75 untuk memulai persiapan balapan, termasuk berkenalan dengan kru teknis dan mekanik yang akan mendampinginya sepanjang akhir pekan.

“Kesan pertama saya sangat positif bersama tim Garage 75. Saya tentu berterima kasih kepada David dan tim yang telah mempersiapkan mobil dengan baik sejauh ini. Saya sangat serius dan bersemangat menatap balapan di Mandalika ini,” kata Sean, Kamis (30/4/2026).

Pemilik tim Garage 75, David Tjiptobiantoro, menyambut antusiastis Sean dan menyebut keikutsertaan sang pebalap menjadi momentum penting bagi tim serta balap mobil nasional.

“Saya bangga akhirnya Sean Gelael menjalani balapan pertamanya di Mandalika bersama tim kami. Saat ini Sean merupakan pebalap mobil Indonesia terbaik di level internasional, jadi kami sangat senang ketika tim kami dipilih sebagai entry team,” ujar David.

Sean dan David juga memanfaatkan waktu persiapan dengan melakukan track walk mengelilingi sirkuit sepanjang 4,301 km itu sambil membahas sejumlah hal teknis terkait kebutuhan tim.

Garage 75 adalah juara kelas Am GT World Challenge Asia. Pada seri Mandalika kali ini, tim itu naik kelas dengan tampil dalam kategori Silver bersama Sean.

GT World Challenge Asia Mandalika akan berlangsung dalam dua race berdurasi masing-masing satu jam pada Sabtu (2/5) dan Minggu (3/5), serta disiarkan langsung kanal YouTube GT World.