Sean Gelael Amankan Podium Ketiga di Mandalika!

Pembalap Indonesia Sean Gelael berhasil meraih podium dengan finis di posisi tiga pada race pertama GT World Challenge Asia 2026 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Sabtu (2/5).

"Podium di Mandalika tentu menjadi hasil yang spesial, apalagi diraih di rumah sendiri," kata Sean Gelael usai balapan di Sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Sabtu.

Hasil ini menjadi awal positif bagi Sean bersama tim Garage 75 dalam akhir pekan balap GT World Challenge Asia yang menggunakan format dua balapan.

Balapan berlangsung kompetitif sejak awal. Karakter lintasan Mandalika dengan 17 tikungan menuntut konsistensi, manajemen ban, dan strategi pit stop yang presisi.

Sean Gelael yang mulai balapan dari garis terdepan atau start pertama mampu menjaga ritme balap dan memanfaatkan momentum di fase-fase penting untuk mengamankan posisi podium.

"Persaingan berlangsung sangat ketat sejak awal. Saya sadar akan terkena penalti sebagai pembalap kelas Silver dan solo, dan tim sudah menyiapkan strategi bagus," katanya.

Pembalap yang mendapat dukungan dari Pertamina luncurkan tersebut sempat di posisi pertama sejak star dimulai. Namun setelah memasuki pit line untuk melakukan pergantian ban, posisinya turun ke posisi enam, karena harus mengikuti regulasi balapan.

“Sayang Safety Car membuyarkan harapan kami untuk menang. Namun finis di podium sudah sangat membuat saya senang,” ujar Sean Gelael.

Pada race pertama yang berlangsung cukup ketat tersebut, podium pertama direbut pembalap China Yu Kuai, dengan catatan waktu terbaik 1 menit 28,5 detik.

Posisi kedua ditempati pembalap Selandia Baru Jaxon Evans yang berduet dengan pembalap Indonesia Andrew Haryanto bersama tim Audi Sport Asia Team Phantom pada kelas Pro-AM dengan torehan 1 menit 28,7 detik.

Race kedua GT World Challenge Asia Mandalika 2026 akan berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026.