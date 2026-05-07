Profil Sean Parker, Pendiri Napster yang Pernah Ditangkap FBI di Usia 16 Tahun

Sean Parker adalah pendiri situs Napster, platform berbagi musik digital yang sempat menghebohkan industri musik dunia pada akhir 1990-an.

Selain Napster, ia juga pernah terlibat dalam perkembangan awal Facebook hingga turut berinvestasi dan berkontribusi dalam ekspansi Spotify di Amerika.

Biodata Sean Parker

Nama lengkap : Sean Parker

: Sean Parker Tempat, tanggal lahir : Herndon, Virginia, AS, 3 Desember 1979

: Herndon, Virginia, AS, 3 Desember 1979 Zodiak : Sagittarius

: Sagittarius Pasangan : Alexandra Lenas

: Alexandra Lenas Anak-anak : 2

: 2 Pekerjaan: Pendiri Napster

Sejak kecil, Sean Parker telah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia teknologi, setelah ayahnya, seorang oseanografer pemerintah AS, mengajarinya pemrograman komputer pada usia 7 tahun menggunakan Atari 800.

Sejak saat itu, perasaan ketertarikannya pada dunia pemrograman tumbuh, hingga ia sering menghabiskan waktu masa mudanya untuk mengulik-ngulik code, sampai di usia 16 tahun, ia ditangkap oleh FBI karena meretas jaringan perusahaan Fortune 500.

Terlepas dari catatan kriminalnya, sejak duduk di bangku SMA, Sean Parker sudah bisa menghasilkan lebih dari US$80.000 melalui program magang dan proyek teknologi.

Perjalanan Karier Sean Parker di Dunia Teknologi

Sean Parker pertama kali dikenal sebagai pendiri Napster, situs layanan berbagi MP3 yang dibuatnya pada tahun 1999 bersama temannya, Shawn Fanning.

Sayang, situs tersebut ditutup pada 2001 karena gugatan hak cipta. Meski demikian, Napster menjadi situs yang mengubah industri musik di dunia digital.

Satu tahun setelah itu, Sean Parker mendirikan Plaxo, situs buku alamat daring. Situs ini sebenarnya cukup sukses, tetapi, ia diberhentikan dari perusahaan pada tahun 2004.

Tidak lama setelah itu, Parker bergabung dengan Facebook yang kala itu baru berusia lima bulan dan menjabat sebagai Presiden Pertama.

Perannya di sini sangat penting dalam bidang negosiasi pendanaan, menyusun struktur perusahaan, dan masih banyak lainnya.

Selain menjadi pemimpin, Sean Parker juga berstatus sebagai investor dengan kepemilikan 66 juta lembar saham.

Pada tahun 2010, sang pendiri Napster mencuri perhatian publik karena menginvestasikan banyak dana di Spotify dan membantunya berekspansi ke pasar Amerika Serikat.

Dari nilai investasi sebesar US$15 juta di tahun 2010, Sean Parker berhasil meraup kekayaan lebih dari US$1 miliar, setelah Spotify melantai di bursa pada April 2018.

Lalu di tahun 2015, ia mendirikan filantropi bernama Parker Foundation dengan dana hibah sebesar US$600 juta.

Melalui filantropi ini, Sean Parker memberikan dana hibah sebesar US$250 juta untuk memajukan riset imunoterapi kanker, US$24 juta untuk Pusat Penelitian Alergi, dan masih banyak lainnya.

Penghargaan Sean Parker

Berkat dedikasinya di dunia teknologi dan filantropi, Sean Parker menerima berbagai penghargaan bergengsi:

2013 , Oliver R. Grace Award

, Oliver R. Grace Award 2016 , Jefferson Foundation Award

, Jefferson Foundation Award 2016 , Pontifical Key Philanthropy Award dari Vatikan

, Pontifical Key Philanthropy Award dari Vatikan 2017 , SITC Public Service Award

, SITC Public Service Award 2018, Terpilih sebagai "Icon" oleh Wired Magazine

Harta Kekayaan Sean Parker

Melansir dari Forbes, Sean Parker ditaksir memiliki kekayaan sebesar US$3,4 miliar atau setara dengan Rp59,23 triliun pada tahun 2026.

Kekayaan ini sebagian besar dari investasinya di sejumlah perusahaan teknologi ternama seperti Facebook dan Spotify.

Saat ini, Sean Parker lebih mendedikasikan hidupnya dalam kegiatan sosial, khususnya di bidang sains dan kesehatan global, bersama yayasan filantropinya, Parker Foundation.

Selain itu, Parker resmi menjabat sebagai ketua dari startup penghasil gambar berbasis AI, Stability AI, pada tahun 2024.