Season 2 \'All of Us Are Dead\', Kisah Survival Para Zombie

Serial Drakor All Of Us Are Dead Siap Lanjut Season 2

Sukses besar usai rilis Januari lalu, serial drama Korea 'All of Us Are Dead' tengah menimbang untuk melanjutkan cerita zombie yang begitu digemari di seluruh belahan dunia tersebut.

Sang sutradara Lee Jae Kyu telah memiliki gambaran apabila 'All of Us Are Dead' berlanjut ke musim berikutnya.

“Jika season 2 benar-benar terwujud, akan ada banyak situasi yang perlu dipertimbangkan, jadi lihat saja kedepannya bagaimana,” ucap Lee Jae Kyu dilansir dari The Korea Herald.

"Dari awal, serial ini memang dipersiapkan agar bisa berlanjut ke season 2. Jika memang nantinya season 2 diproduksi, tentunya ceritanya akan lebih utuh. Jika di season 1 ceritanya berfokus dengan survival manusia, di season 2 kisahnya mungkin akan lebih berpusat pada survival dari para zombie," tambahnya.

Lee Jae Kyu pun juga sangat berharap dapat melanjutkan serial 'All of Us Are Dead' kepada penonton. Diungkapnya, jika hal ini terjadi makan akan ada banyak latar dan adegan untuk mengembangkan cerita ke season tambahan, termasuk mengenalkan ras baru zombie.

Drakor 'All of Us Are Dead' sukses menduduki posisi pertama di 53 negara dari lebih 80 negara yang dijangkau Netflix.

Drama yang menceritakan tentang sekelompok zombie yang berlarian di sekolah SMA Hyosan ini sukses menarik perhatian seluruh penggemar film dunia.

Intrik-intrik dalam aksi pelarian Cheong san dan kawan-kawan berhasil mengunggah emosi para penontonnya.

Di penghujung serial 'All of Us Are Dead' masih menyimpan berbagai misteri yang belum terpecahkan. Termasuk salah satunya maksud perkataan Choi Nam Ra bahwa masih ada banyak hal yang harus dilakuin dan ada beberapa orang yang seperti dirinya.

Rasa penasaran terhadap berbagai misteri yang belum terpecahkan selama cerita berlangsung, membuat tak sedikit penonton meminta 'All of Us Are Dead' berlanjut ke season 2.