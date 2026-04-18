Sebab 11 Ribu Penerima Bansos Dicoret: Peningkatan Ekonomi hingga Faktor Demografis

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau Sekolah Rakyat di Makassar. (Inilahsulsel/Wahyu Susanto)

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan alasan di balik pencoretan 11.014 nama penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada April 2026. Langkah ini diambil dalam proses pemutakhiran data rutin untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.

Gus Ipul menyebut perubahan data ini sebagai hal wajar karena dinamika kondisi sosial masyarakat yang terus bergerak di lapangan.

“Datanya setiap tiga bulan sekali berubah, disesuaikan dengan hasil pemutakhiran,” ujar Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat di Makassar, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, perubahan status ekonomi hingga faktor demografis menjadi alasan utama pemerintah harus terus memperbarui daftar penerima. Hal ini dilakukan agar bantuan tidak terus mengalir ke pihak yang sudah dianggap mampu atau pindah domisili.

“Kenapa selalu berubah? Karena data itu dinamis. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah tempat, ada yang menikah,” jelasnya.

Meski ada belasan ribu nama yang dihapus, Gus Ipul menegaskan bahwa total alokasi bantuan tidak berkurang. Nama-nama yang dicoret akan langsung digantikan oleh masyarakat lain yang dinilai lebih layak masuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan.

“Kalau kita hapus, kita masukkan lagi kepada mereka yang lebih berhak. Jadi tidak dihilangkan, alokasinya tetap,” tegas dia.

Ia menambahkan, mekanisme pemutakhiran data ini dilakukan secara terstruktur dari tingkat bawah hingga pusat setiap tiga bulan, menyesuaikan dengan jadwal penyaluran bantuan yang bersifat triwulanan.

“Pemutakhiran itu setiap tiga bulan kita terima, karena penyaluran kita juga triwulanan,” ujarnya.

Saat ini, pengelolaan data bansos mengacu pada sistem data tunggal sosial ekonomi nasional yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS). Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data agar pemerintah tidak menyalurkan anggaran kepada orang yang secara kriteria sudah tidak layak.

“Kalau kita terlambat melakukan pemutakhiran, ya kita membantu orang yang sudah meninggal atau yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria,” ungkapnya.

Bagi masyarakat yang merasa dicoret padahal masih membutuhkan bantuan, pemerintah menyediakan mekanisme usul sanggah. Warga dapat mengajukan keberatan melalui birokrasi di tingkat RT/RW hingga dinas sosial setempat.

“Kalau masih merasa memerlukan bantuan, silakan ajukan usul sanggah lewat RT, RW, kelurahan, atau dinas sosial,” katanya.

Ia memastikan seluruh proses pencoretan dan pembaruan data dilakukan secara terbuka. Masyarakat pun diminta ikut berpartisipasi mengawasi ketepatan sasaran bantuan di lingkungan masing-masing.

“Tidak perlu panik, masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengoreksi data,” pungkasnya.

