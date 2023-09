Sebagai Official Trade in Partner, OLX Autos Berpartisipasi di GIIAS 2021

Platform layanan online dan offline yang menawarkan inovasi terkini dalam proses jual beli mobil bekas, OLX Autos, berkesempatan untuk berpartisipasi pertama kalinya di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, salah satu pameran otomotif terbesar di Indonesia sebagai Official Trade in Partner.



Dalam gelaran GIIAS tahun ini, OLX Autos ingin menunjukkan komitmen dan kontribusinya dalam mendorong percepatan pemulihan perekonomian Tanah Air untuk bangkit dari masa pandemi COVID-19, dengan turut serta menggerakkan kembali roda industri otomotif di Indonesia.



Adapun komitmen ini ditunjukkan dengan memberikan kemudahan kepada pelanggan yang ingin membeli mobil baru di GIIAS dengan cara membeli mobil bekas pelanggan dengan proses yang aman, mudah, nyaman, dan terpercaya.



"Ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan OLX Autos di industri otomotif Indonesia. Kami mengumumkan keikutsertaan kami dalam event otomotif terbesar di Indonesia, GIIAS 2021 sebagai Official Trade in Partner. Dengan kehadiran kami di GIIAS 2021, diharapkan bisa membantu memudahkan pengunjung yang ingin menjual mobilnya dengan gampang, aman, nyaman, cepat dan tentunya terpercaya," kata CEO OLX Group Indonesia Johnny Widodo.



Menurut dia, dengan menjadi Official Trade in Partner, OLX Autos berkomitmen untuk mendukung langkah pemerintah dalam menggerakkan kembali roda perekonomian dalam negeri dan juga industri otomotif, sejalan dengan tema GIIAS tahun ini, Wheels to Move.



Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun lalu sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia, termasuk pasar otomotif di Indonesia, dan khususnya pada kinerja penjualan mobil baru.



Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) sepanjang 2020 tercatat 532.027 unit, atau turun 48,35 persen dibandingkan dengan 2019 yang mencapai 1.030.126 unit.



Namun demikian, industri otomotif mulai menunjukkan pemulihan pada tahun ini, di mana sepanjang Januari-September 2021, penjualan mobil sudah mencapai 627.537 unit atau sudah mencapai total penjualan sepanjang 2020 seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat dan perekonomian dalam negeri.



"Melalui partisipasi kami di GIIAS 2021, kami ingin menstimulasi penjualan mobil baru selama pameran berlangsung melalui layanan yang ditawarkan. Selain itu kami berharap bisa ikut mendorong kembali pergerakan industri otomotif dalam negeri ke arah yang lebih baik serta merangsang pertumbuhan perekonomian Tanah Air. Langkah ini menjadi tonggak bagi kami untuk terus berinovasi sekaligus semakin dekat dengan konsumen dan menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," ujar Johnny.



Pada GIIAS 2021 yang akan diselenggarakan pada 11-21 November mendatang, booth OLX Autos hadir di Hall 8 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City untuk menyapa sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada para pengunjung yang ingin melakukan transaksi jual mobil.



OLX Autos menawarkan kemudahan kepada pelanggan yang ingin menjual mobil secara instan dan cepat laku dalam 1 kali kunjungan, adanya inspeksi menyeluruh, harga pantas sesuai dengan kondisi mobil, hingga proses pembayaran yang cepat.



Untuk proses inspeksi kendaraan konsumen, OLX Autos juga menghadirkan booth area khusus inspeksi di area parkir Hall 10 ICE BSD.



Selain menghadirkan kemudahan kepada pelanggan melalui inovasi teknologi yang dimiliki. OLX Autos juga turut menghadirkan berbagai aktivitas dan program menarik selama berlangsungnya GIIAS 2021, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung yang hendak melakukan trade-in atau menjual mobilnya di booth OLX Autos.



Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi booth OLX Autos di Hall 8, area parkir Hall 10, Hall 1 serta test drive area ICE BSD City mulai 11-21 November 2021 atau langsung ke kunjungi www.olxautos.co.id