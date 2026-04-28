Sebelum RUPS bjb, Susi Sempat Tolak Tawaran Komisaris Utama dari Gubernur Dedi Mulyadi

Ukuran Font Kecil Besar

Ada pemandangan tak biasa saat digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank bjb di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (28/4/2026). Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hadir dalam acara tersebut.

Kehadiran Susi rupanya bukan sekadar kebetulan. Ternyata, dia ditunjuk Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) masuk jajaran komisaris Bank bjb. Tepatnya posisi Komisaris Utama (Komut).

Namun, proses mengajak Susi bergabung tidak semudah membalik telapak tangan. Dedi mengaku sempat mendapat penolakan saat pertama kali menawarkan posisi tersebut. Setelah melalui penjelasan panjang, Susi akhirnya luluh dan menerima mandat itu.

"Saya merekomendasikan orang-orang yang masuk dalam Bank bjb, sosok yang menurut saya memiliki integritas. Dan Bu Susi ini memiliki kapasitas untuk itu," kata Dedi.

Ia menegaskan, penyusunan struktur baru menjadi fondasi penting agar Bank bjb dapat naik kelas dan bersaing di tingkat nasional.

"Dengan postur baru ini, kita harapkan bjb menjadi bank yang kredibel, tidak hanya eksis sebagai bank pemda, tetapi juga diminati secara nasional," ujar Dedi.

Sepanjang 2025, Bank bjb mencatat kinerja positif dengan total aset mencapai Rp221,3 triliun. Capaian ini menjadikannya bank pembangunan daerah (BPD) ini, menggenggam aset terbesar di Indonesia. Kinerja tersebut ditopang penguasaan pasar yang kuat, penguatan teknologi, serta sinergi dengan pemegang saham utama.

Melalui RUPST ini, Bank bjb menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Banten, sekaligus memperkuat fondasi bisnis yang berkelanjutan. Berikut susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank bjb:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti*

Komisaris Independen: Novian Herodwijanto

Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan*

Komisaris: Rudie Kusmayadi

Komisaris: Herman Suryatman

Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

Direktur Utama: Ayi Subarna

Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah

Direktur Keuangan: Hana Dartiwan

Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana

Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini

Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman

Direktur Operasional: Herfinia

*Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.