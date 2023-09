Sebelum Wartawan Ditembak, Al Jazeera Beritakan Kekejaman Aparat Israel di Tepi Barat

Wartawan Al Jazeera Shireen Abu Aqleh tewas ditembak pasukan Israel saat meliput operasi penyerbuan pasukan Israel di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat, Rabu (11/5/2022) pagi.

Sebelum peristiwa itu terjadi, Al Jazeera sempat memberitakan kekejaman aparat Israel.

Dalam laporan kantor berita AFP, Rabu (11/5/2022), media Al Jazeera memberitakan kematian Abu Aqleh (51), seorang figur terkemuka.

Al Jazeera memberitakan pasukan Israel membunuh Abu Aqleh 'dengan darah dingin' ketika dia bekerja di wilayah Palestina.

"Dalam pembunuhan terang-terangan, melanggar hukum dan norma internasional, pasukan pendudukan Israel membunuh dengan darah dingin koresponden Al Jazeera di Palestina," kata Al Jazeera dalam pernyataannya.

Al Jazeera kemudian menyerukan masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban pasukan Israel atas penargetan dan pembunuhan yang disengaja terhadap jurnalis tersebut.

Dalam insiden itu Shireen padahal sudah mengenakan rompi pers, namun tetap ditembaki oleh pasukan Israel.

Dalam foto yang diunggah koresponden senior The National, Joyce Karam, Shireen tampak mengenakan rompi biru dengan warna putih tulisan 'Press'.

Horrible news: Al-Jazeera senior journalist Shireen Abu Aqleh @ShireenNasri shot dead by Israeli forces while covering a raid in Jenin (West Bank) today. Veteran reporter, covered conflict for >15 years pic.twitter.com/nyPbOCwj19