Penting! Kenali Apa Itu Nota Kontan dan Fungsinya dalam Transaksi

Ketika melakukan transaksi jual beli, pihak penjual selalu memberikan bukti transaksi atas transaksi penjualan yang berlangsung kepada pembeli secara tunai.

Bukti transaksi ini dapat kita kenal dengan istilah nota kontan. Selain menjadi bukti transaksi yang sah, nota jenis ini juga dapat menjadi dokumen pelengkap yang pembeli miliki apabila sewaktu-waktu barang yang telah terbeli mengalami kerusakan dan ingin mengajukan penggantian barang.

Apa itu Nota Kontan?

Nota kontan adalah bukti atau dokumen pembayaran atas transaksi penjualan barang secara tunai yang penjual berikan kepada pembeli. Dokumen pembayaran penjual berikan kepada pembeli karena proses pembayaran telah terbayar secara lunas. Pembuatan nota jenis ini tentunya harus menggunakan salinan.

Setidaknya dokumen pembayaran ini penjual buat dalam dua rangkap. Dalam hal ini, rangkap asli akan menjadi milik pembeli. Sementara untuk salinannya akan penjual simpan sebagai catatan.

Fungsi dari Nota Kontan

Terdapat beberapa fungsi dari pembuatan dokumen pembayaran ini. Nota kontan digunakan oleh perusahaan bisnis dalam pembuatan laporan keuangan.

Saat pembuatan laporan keuangan berlangsung, dokumen pembayaran ini akan menjadi media pengecekan ulang atas transaksi yang terjadi. Nota jenis ini juga menjadi bukti transaksi yang sah bagi pihak pembeli.

Tidak hanya itu, dengan adanya bukti transaksi ini maka perusahaan bisnis dapat mengetahui berbagai data. Adapun data-data tersebut seperti jumlah produk yang telah terjual hingga total pembayaran yang harus dibayarkan.

Komponen dalam Nota Kontan

Nama perusahaan bisnis yang mengeluarkan nota, seringkali nama perusahaan bisnis dilengkapi dengan alamat perusahaan bisnis beserta nomor telepon yang dapat dihubungi.

Nomor nota, nomor nota ini telah penjual tentukan.

Tanggal transaksi.

Jenis barang yang telah dibeli.

Kuantitas barang yang telah dibeli.

Harga satuan barang.

Total harga.

Cara Membuat Nota yang Cepat dan Praktis dengan Aplikasi

Dalam pembuatan dokumen pembayaran ini, terdapat sejumlah komponen yang harus tercantum dalam nota kontan. Apa saja komponennya? Simak komponen-komponennya berikut ini:Dalam dunia bisnis, salah satu hal komponen terpenting adalah nota penjualan. Kamu dapat membuat nota penjualan secara manual dengan membeli langsung ke toko alat tulis atau memesan di percetakan.

Di zaman serba digital ini, kamu sudah bisa membuat nota dari aplikasi smartphone. Apakah kamu tertarik dengan cara membuat nota online?

Nota online ini sendiri berfungsi sama dengan nota fisik yang ada di toko. Namun, yang membedakan adalah kamu bisa melihat semua transaksi penjualan dan mengirimnya dalam satu perangkat. Praktis, kan?

Selain itu, kamu juga bisa mencetak nota-nota yang telah terisi di bagian nama toko, waktu, nama dan jumlah barang, serta harga. Jadi, kamu tetap bisa menyimpan bukti fisik sewaktu-waktu perangkat kamu mengalami kerusakan.

Fungsi atau Manfaat Membuat Nota Online

Pembeda dari nota online dan nota fisik adalah platform pembuatan dan cara pengiriman. Jika nota fisik bisa diambil langsung oleh pembeli, nota online akan memangkas jarak antar penjual dan pembeli dengan mengirimkan via WhatsApp, SMS, atau email.

Manfaat pada nota online yang bisa kamu rasakan, seperti adanya pengingat nota yang akan atau telah jatuh tempo, mudah dibuat, tidak perlu menggunakan kertas, dan tidak perlu mengeluarkan uang karena ada beberapa aplikasi nota yang bisa dimanfaatkan secara gratis.

Selain itu, ada juga kesamaan fungsi antara nota online dan nota fisik, yakni menjadi dokumen acuan ketika kamu akan mengecek ulang angka-angka pada usaha.

Selain itu, untuk pembeli, nota akan menjadi alat bukti pembelian transaksi setelah melakukan transaksi secara kontan ataupun kredit.

Nah, fungsi atau manfaat dari nota online ini bisa menjadi acuan kamu untuk mulai mencoba membuat nota digital.

Setelah mengetahui pentingnya atau manfaatnya, sekarang kamu juga harus tahu tips dalam cara-cara pembuatan nota online.

Tips Membuat Nota Online

Ada beberapa tips dalam membuat nota online yang bisa jadi tambahan untuk kamu yang baru mencoba atau memang sudah sering menggunakannya dalam berbisnis.

1. Tentukan Aplikasi nota

Cara membuat nota online tidaklah rumit, kamu tinggal memasukkan template yang ada agar tidak salah. Karena banyaknya aplikasi nota yang ada, kamu bisa saja bingung dalam memilihnya.

Tentukan aplikasi nota yang sesuai dengan jenis usaha, budget, serta tingkat kerumitan karena setiap aplikasi memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Selain itu, kamu juga bisa bertanya kepada orang yang telah memulai menggunakan aplikasi tertentu.

2. Teliti

Karena kemudahan dalam membuatnya ditambah sudah tersedianya template yang ada, bisa saja kamu kurang teliti dalam mengisi kolom di dalam nota online.

Cek kembali apa yang kamu tulis sebelum benar-benar mengirim kepada pembeli, karena kesalahan sedikit bisa berarti banyak.

3. Mencoba

Tips terakhir adalah mencoba. Maksudnya adalah mencoba tidak hanya satu aplikasi nota, melainkan banyak aplikasi agar yakin dan tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi.

Demikian Cara, fungsi atau manfaat serta tips dalam membuat nota online untuk mempermudah aktivitas bisnis kamu.

Setelah mengetahui sedikit cara membuat nota online, fungsi dan tipsnya di artikel ini, kamu bisa menjadikan hal-hal tersebut sebagai acuan dalam memilih dan membuat nota penjualan.

Sekarang kita cari tahu bagaimana cara membuat nota online menggunakan aplikasi nota yang telah tersedia di internet dengan gratis maupun berbayar berikut ini.

4 Aplikasi Cara Membuat Nota Online dengan Cepat dan Praktis

Cara membuat nota online sebenarnya sama seperti cara membuat nota fisik pada umumnya, yang membedakan adalah platform yang digunakan.

Langsung saja, kita cari tahu cara membuat nota online yang mudah dan tanpa ribet dengan aplikasi seperti di bawah ini.

1. Jurnal by Mekari

Rekomendasi aplikasi nota pertama adalah Jurnal by Mekari. Di platform ini, kamu akan dipermudah dalam membuat nota online karena ada fitur khusus untuk membuat nota penjualan.

Dengan menggunakan Jurnal.id, maka lebih menghemat waktu proses administrasi dan operasional, dengan harga yang efisien, efektif dan cepat. Karena itu, pebisnis bisa lebih fokus untuk mengembangkan usahanya.

Jurnal.id bisa diakses secara fleksibel, untuk berbagai perangkat dan kapan saja, selama terhubung dengan internet. Menggunakan software akuntansi ini menjadikan pengguna lebih mudah dalam membuat invoice atau faktur, mengecek inventori, serta membuat laporan keuangan.

Jadi, Jurnal.id menjadikan pembuatan laporan keuangan perusahaan lebih mudah, aman, cepat, nyaman, dan datanya bisa diakses secara real-time.

Menariknya, Jurnal.id telah memiliki keamanan berstandar tinggi, ISO 27001, setara dengan bank, sehingga keamanan data perusahaan terjamin.

Cara membuat nota online di aplikasi nota ini adalah● Kamu wajib masuk ke fitur invoice penjualan Jurnal by Mekari dengan membuat id serta password terlebih dahulu.● Membuat nota penjualan.● Mengisi komponen-komponen yang harus diisi● Terakhir setelah semua kolom terisi, kamu dapat mengirim langsung ke pembeli atau mencetak nota tersebut terlebih dahulu.● Invoice yang telah kamu buat di Jurnal by Mekari, akan terkirim kurang dari 1 menit saja, ada juga alternatif pembayaran via digital payment atau via transfer bank, dan ada pengingat akan nota yang belum atau sudah terbayar.

Kamu dapat menikmati fitur-fitur di atas tanpa biaya alias gratis selama 14 hari, aplikasi nota ini sangat cocok untuk kamu pemilik perusahaan besar, pengusaha UMKM atau seorang freelancer.

2. Invoice Simple

Salah satu cara membuat nota online berikutnya adalah menggunakan platform Invoice Simple. Di aplikasi nota ini, kamu bisa membuat nota digital dan mengirimkan faktur dan tagihan ke pembeli secara langsung.

Cara membuat nota online di platform ini cukup simple, kamu tinggal mengisi semua kolom yang dibutuhkan. Bahkan, kamu bisa memasukkan logo usaha, pajak, dan juga diskon.

Kamu juga bisa mengirim langsung ke pembeli via email atau mengunduh dalam bentuk PDF. Sayangnya, salah satu aplikasi nota pembuat nota online ini tidaklah gratis. Namun, harga yang ditawarkan tergolong murah, lho. Hanya Rp14.000,- saja per bulannya dan kamu bisa mengirim nota tanpa batas.

3. Tacktile Systems

Cara membuat nota online menggunakan aplikasi nota bernama Tacktile Systems bisa kamu gunakan secara gratis dengan beberapa batasan fitur yang ada. Namun tenang saja, harga biaya langganannya juga terbilang murah, mulai dari $2,5 saja.

Fitur-fitur yang tersedia di Tacktile Systems dapat membantu kamu mengelola faktur, akuntaris, inventaris, penganggaran keuangan dan masih banyak lagi.Nota yang telah kamu buat di aplikasi nota ini, bisa langsung kamu kirim ke pembeli melalui WhatsApp, email, bahkan Skype.

4. Invoicera

Jika aplikasi pembuat nota online di atas masih dirasa kurang memuaskan, kamu bisa mencoba platform bernama Invoicera.

Aplikasi nota ini telah membantu lebih dari 3,5 juta penggunanya dan telah bertahan selama 17 tahun lamanya.

Cara membuat nota online di Invoicera terbilang mudah dan akan membuat faktur yang kamu buat terlihat lebih profesional. Kamu dapat mengatur template faktur kamu sendiri serta dapat menambahkan diskon atas barang jualan kamu.

Untuk urusan keamanan, Invoicera menjamin keamanan kamu dengan menyediakan tiga lapis keamanan. Dengan fitur dan pelayanan yang mumpuni seperti yang telah disebutkan, Invoicera mematok harga mulai dari Rp217.000,- per bulan.

Itulah beberapa cara membuat nota online menggunakan platform digital yang bisa kamu manfaatkan agar usaha berjalan dengan lancar.

Setelah mengetahui cara-cara membuat nota online menggunakan aplikasi nota, kamu juga harus tahu fungsi atau manfaatnya.

Kesimpulan

Informasi yang telah disampaikan sebelumnya diharapkan dapat membuat Anda memahami pentingnya pembuatan nota kontan sebagai dokumen pembayaran dalam transaksi jual beli yang berlangsung.

Dengan adanya dokumen pembayaran ini, pihak penjual akan mudah dalam melakukan pengecekan saat pembuatan laporan keuangan. Sementara bagi para pembeli, nota kontan dapat menjadi bukti transaksi yang sah.

Berbicara mengenai komponennya, terdapat beberapa komponen dalam dokumen pembayaran ini. Adapun komponen tersebut meliputi nama perusahaan, nomor nota, hingga total harga.

Jurnal by Mekari sebagai perusahaan penyedia Software ERP terbaik di Indonesia hadir untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan bisnis Anda dalam meningkatkan efisiensi atas segala aspek operasional seperti pembuatan nota serta laporan keuangan menggunakan Sistem Akuntansi dan penyimpanan dokumen perusahaan secara digital dengan Sistem Manajemen Dokumen.

