Sebuah Mobil Terbakar di Tol Semanggi, Polisi Ungkap Kronologinya

Sejumlah petugas Ditlantas Polda Metro Jaya terlihat mengatur lalu lintas setelah satu unit kendaraan roda empat terbakar di jalan tol tepatnya sebelum gerbang tol Semanggi 1 arah Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (28/4/2026). (Foto: HO-Ditlantas Polda Metro Jaya)

Ditlantas Polda Metro Jaya mengungkapkan kronologi satu unit mobil terbakar di jalan tol tepatnya sebelum gerbang tol Semanggi 1 arah Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (28/4/2026) sore sekitar pukul 18.41 WIB.

Kepala Unit 1 Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya, Ipda Dawaluddin, menjelaskan kejadian berawal saat pihaknya sedang melakukan prosedur tetap (protap) sore di Gerbang Tol Semanggi 1.

"Kami mendapat laporan kalau di lokasi sebelum Semanggi 1, tepatnya kilometer 8, ada terjadi kendaraan kebakaran jenis Terios," katanya.

Dawaluddin mengatakan pihaknya berusaha memadamkan api dengan menggunakan lima apar, namun tidak kunjung padam.

"Akhirnya tadi dari teman-teman Damkar datang, Alhamdulillah sekarang sudah berhasil dipadamkan dan didinginkan," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab kebakaran yang dialami kendaraan tersebut, namun pemilik diketahui selamat dalam insiden tersebut.

Sementara itu, Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo menyebutkan pihaknya telah menyiagakan sejumlah petugas untuk mengatur arus lalu lintas akibat insiden tersebut.

Sebelumnya, akun media sosial X @TMCPoldaMetro mengunggah video yang memperlihatkan mobil berwarna putih terlihat terbakar di jalan tol.

"18.41 Mobil terbakar sebelum GT. Semanggi 1 arah Kuningan ada kepadatan arus lalu lintas, agar pengendara tetap berhati-hati bila melintas," tulis akun tersebut.