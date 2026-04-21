Sebulan Berlalu, Polisi Akhirnya Ringkus 5 Tersangka Pengeroyokan Siswa SMAN 5 Bandung

Salah seorang warga tengah ikut menabur bunga serta mendoakan almarhum Muhammad Fahdly Arjasubrata di lokasi kejadian perkara kasus pengeroyokan di Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Jawa Barat, Mingu (15/3/2026). (Foto: Antara/Rubby Jovan)

Polrestabes Bandung akhirnya meringkus enam orang pelajar sebagai tersangka atas kasus penganiayaan berujung tewasnya seorang siswa SMAN 5 Bandung Muhammad Fahdly Arjasubrata di Jalan Cihampelas, Kota Bandung.

“Kami sudah menetapkan enam tersangka yang diduga menjadi pelaku terkait peristiwa meninggalnya korban anak di bawah umur,” kata Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton di Bandung, Selasa (21/4/2026).

Anton mengatakan seluruh pelaku merupakan pelajar tingkat SMA dan karena masih di bawah umur, maka penanganan dilakukan dengan pendampingan anak berhadapan hukum.

“Kami berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait, dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah kemudian dengan Dinas Sosial dan kemudian dengan Balai Pemasyarakatan untuk memberikan pendampingan dan pemeriksaan kepada para pelaku,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Sekolah SMAN 5 Bandung Agus Ferdiana menyerahkan penanganan kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan siswanya, Muhammad Fahdly Arjasubrata kepada polisi.

“Hormati proses dari kepolisian yang sedang berjalan untuk mengungkap fakta,” kata dia.

Ia mengimbau semua pihak untuk bijak dan menahan diri serta tidak menyebarkan spekulasi maupun konten visual terkait peristiwa tersebut.

Menurut dia, pihak sekolah juga mendukung penuh langkah kepolisian dalam mengungkap fakta sebenarnya secara profesional.

Sebelumnya, sebuah video yang beredar menampilkan seorang laki-laki yang diduga menjadi korban pengeroyokan terbaring di pinggir jalan, kawasan Cihampelas pada Jumat (13/3/2026) malam

Kapolsek Coblong Riki Erickson sebelumnya menyebut dugaan sementara peristiwa tersebut melibatkan pelajar dari SMAN 5 Bandung dan SMAN 2 Bandung.

“Iya meninggal dunia anak SMAN 5 Bandung, saat ini ditangani Polrestabes Bandung,” kata Riki.

