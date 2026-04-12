Sebut AS Biang Kerok Gagalnya Perundingan Damai, Eks Menlu Iran: Anda tak Bisa Dikte Kami!

Mantan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, melontarkan kritik pedas terhadap Amerika Serikat (AS) menyusul kebuntuan negosiasi damai yang berlangsung di Pakistan. Zarif menegaskan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan murni disebabkan oleh sikap Washington yang keras kepala dan ingin mendikte syarat sepihak.

Diplomat senior yang menjadi arsitek perjanjian nuklir 2015 ini menyatakan, pola komunikasi 'ambil atau tinggalkan' yang diterapkan AS tidak akan pernah mempan terhadap Teheran.

"Tidak ada negosiasi—setidaknya dengan Iran—yang akan berhasil jika didasarkan pada 'syarat kami atau Anda'," tegas Zarif pada Minggu (12/4/2026), mengutip laporan AFP.

Melalui unggahan di media sosial X, Zarif bahkan memberi peringatan keras agar Gedung Putih segera merombak cara pandangnya dalam melihat posisi tawar Iran di kancah global.

"Amerika Serikat harus belajar: Anda tidak bisa mendikte syarat kepada Iran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belum," tulisnya dengan nada sarkas.

Maraton 25 Jam yang Berujung Buntu

Saling tuding ini merupakan buntut dari pertemuan tingkat tinggi antara delegasi AS dan Iran di Pakistan pada Sabtu kemarin. Pertemuan yang berlangsung selama 25 jam tersebut sedianya diharapkan menjadi titik balik setelah ketegangan berdarah sejak akhir Februari lalu.

Namun, laporan Axios menyebutkan bahwa meja perundingan justru memanas saat membahas dua isu sensitif: kendali atas Selat Hormuz dan penghentian program pengayaan uranium. Iran bersikeras memegang kendali atas jalur logistik vital tersebut, sebuah tuntutan yang ditolak mentah-mentah oleh AS.

Wakil Presiden AS, JD Vance, yang memimpin langsung delegasi Paman Sam, menyatakan kekecewaannya. Ia menyebut Iran sebagai pihak yang menutup diri dari solusi. "Iran memilih untuk tidak menerima syarat kami," ujar Vance singkat.

Gencatan Senjata di Tengah Ketidakpastian

Meski berakhir buntu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengakui adanya sedikit kemajuan. Menurutnya, kedua pihak sebenarnya telah mencapai kesepahaman pada beberapa poin teknis.

"Perbedaan masih ada pada dua atau tiga isu penting," kata Baqaei mengakui kerumitan negosiasi tersebut.

Ketegangan luar biasa ini berakar pada insiden 28 Februari 2026, saat serangan gabungan AS dan Israel menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Kematian Khamenei memicu rentetan serangan balasan yang menyeret kawasan Timur Tengah ke ambang perang terbuka.

Melalui mediasi ketat Pakistan, kedua negara sebenarnya telah menyepakati gencatan senjata sejak Selasa (7/4/2026) malam waktu AS. Gencatan senjata ini masih bertahan hingga saat ini, meski tanpa kesepakatan politik yang permanen, masa depan diplomasi kedua negara masih berada di titik nadir yang sangat gelap.