Sebut Banyak Orang Berpangkat tapi Maling, Prabowo Dinilai Sedang Ungkapkan Kekesalannya

Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait banyaknya kalangan berpangkat dan pintar tapi bermental maling.

Menurut Fadhli, pernyataan tersebut merupakan puncak kekesalan Prabowo terhadap para pihak yang ingin menghancurkan Indonesia sebagai negara.

"Saya kira ini merupakan puncak dari kekesalan Presiden Prabowo sejak beliau pernah mengomentari yang namanya deep state. Deep state ini adalah orang-orang atau jaringan secara rahasia yang tidak ingin negara ini memang maju," kata Fadhli kepada inilah.com, Sabtu (2/5/2026).

Fadhli menyebut kelompok deep state sudah masuk ke internal pemerintah, sehingga bisa membuat program-program strategis gagal.

"Mereka bahkan melakukan penyimpangan-penyimpangan bahkan meng-cut semua program-program yang baik yang ingin dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Jaringan-jaringan ini ada terindikasi di birokrasi bahkan di intelijen dan lini-lini yang lain," paparnya.

Lebih lanjut, Fadli menilai wajar Prabowo berkata demikian di depan para buruh. Sebab, menurutnya, buruh merupakan salah satu pihak yang selalu dikedepankan oleh Prabowo.

"Saya kira apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin adalah sesuatu yang cukup wajar karena beliau selama ini justru ingin menyelamatkan rakyat kecil, ingin menyelamatkan buruh dari jerat-jerat kemiskinan. Saya kita kita semua semestinya bisa memahami apa yang disampaikan Prabowo tersebut," ucap Fadhli.

Sebelumnya, pernyataan Prabowo soal banyaknya kalangan berpangkat dan berpendidikan tinggi tapi jadi maling disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, di Monas, Jakarta Pusat, kemarin (1/5/2026).

"Yang saya sedih, orang semakin tinggi pangkat, banyak yang semakin enggak jelas. Saya heran, semakin pintar, banyak yang pintar, pintar maling. Enggak habis pikir aku. Enggak habis pikir," kata Prabowo di hadapan para buruh.

