Sebut Jepang 'Bawahan' AS, Korut Berang Disuruh Buang Senjata Nuklir

Suhu politik di kawasan Asia Timur kembali memanas. Pemerintah Korea Utara (Korut) melontarkan kritik pedas terhadap Jepang setelah Tokyo merilis laporan kebijakan luar negeri tahunan yang menyerukan denuklirisasi penuh atas Pyongyang.

Tak tanggung-tanggung, rezim Kim Jong-un menyebut seruan tersebut sebagai tindakan 'anakronistis' dan 'provokasi serius' yang secara terang-terangan melanggar hak kedaulatan mereka sebagai sebuah negara.

Kecaman ini muncul menyusul diterbitkannya Buku Biru Diplomatik 2026 oleh Pemerintah Jepang pada pekan lalu. Dalam laporan tersebut, Tokyo kembali menegaskan kekhawatiran mendalamnya terhadap program senjata nuklir dan pengembangan rudal balistik Korut yang kian agresif.

Permusuhan yang Mendalam

Melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh Institut Studi Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri Korut, Pyongyang menilai isi laporan tersebut merupakan bukti nyata dari kebencian diplomatik Jepang.

"Buku Biru Diplomatik 2026 sepenuhnya mengungkapkan permusuhan yang mendalam dan niat konfrontatif Tokyo terhadap Pyongyang," tulis pernyataan resmi tersebut sebagaimana dikutip dari Kantor Berita KCNA, Rabu (15/4/2026).

Bagi Pyongyang, sikap Jepang yang terus-menerus mendesak penghentian program senjata nuklir adalah bentuk intervensi yang tidak masuk akal. Korea Utara mengklaim bahwa kekuatan nuklir yang mereka miliki adalah hak kedaulatan mutlak untuk mempertahankan diri dari ancaman eksternal.

Tuding Jepang 'Negara Bawahan' AS

Dalam narasi yang tajam, lembaga tersebut juga melabeli Jepang bukan sebagai negara yang mandiri secara politik. Korea Utara menyebut Tokyo tak lebih dari "negara bawahan" Amerika Serikat yang hanya mengekor kebijakan Washington di kawasan Pasifik.

Upaya Jepang untuk menyangkal status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir dianggap sebagai lelucon diplomatik.

"Itu adalah tindakan kurang ajar dan menggelikan. Tokyo melakukan upaya putus asa untuk menyangkal fakta yang sudah ada di lapangan," tegas pihak Institut Studi Jepang.

Tensi Asia Timur yang Kian Keruh

Adu urat saraf ini memperpanjang daftar ketegangan antara kedua negara. Di satu sisi, Jepang merasa terancam dengan uji coba rudal yang sering kali jatuh di dekat wilayah perairannya. Di sisi lain, Korea Utara menggunakan isu Jepang dan AS untuk memperkuat legitimasi militeristiknya di dalam negeri.

Buku Biru Diplomatik sendiri merupakan dokumen tahunan yang merangkum pandangan Jepang terhadap dunia serta tantangan keamanan yang dihadapi. Namun, dengan munculnya reaksi keras dari Pyongyang ini, peluang dialog untuk mendinginkan suasana di Semenanjung Korea tampaknya masih jauh dari panggang api.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Jepang belum memberikan komentar balasan atas serangan verbal dari Pyongyang tersebut. Yang jelas, retorika 'negara nuklir' versus 'denuklirisasi' akan terus menjadi batu sandungan utama stabilitas di Asia Timur.