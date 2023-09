Sebut Manchester United Sampah, BBC Minta Maaf

Stasiun televisi Inggris, BBC meminta kepada Manchester United karena menyebut klub berjuluk Setan Merah tersebut adalah "sampah" dalam sebuah tayangannya.

Kejadian ini muncul pada Selasa (24/5/2022) pukul 9.30 waktu setempat. Saat itu BBC tengah menyiarkan cuplikan pertandingan tenis French Open dan di bawahnya muncul news sticker (berita-berita singkat di bawah layar) yang bertuliskan 'Manchester United adalah sampah'.

Meski kejadian itu berlangsung cepat, tapi sudah keburu viral di media sosial. Alhasil, BBC dan MU pun jadi bahan ejekan netizen yang sebagian besar adalah fans rival klub tersebut. BBC juga mendapat serbuan dari para suporter MU yang tidak terima tim kebanggaannya dihina.

Kritikus TV dan penyiar Scott Bryan, yang bekerja untuk BBC, melihat kesalahan tersebut dan memposting klip di Twitter yang segera menjadi viral.

BBC: "Manchester United are rubbish". Not really breaking news is it? pic.twitter.com/rY5VdEFZyW