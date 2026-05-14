Sebut Survei SMRC soal Prabowo Melintir Fakta, Dudung Singgung Pesan Gus Dur

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman membantah adanya isu intimidasi maupun tekanan terhadap masyarakat yang ingin berbicara politik atau memberikan kritik kepada pemerintah.

Pernyataan ini disampaikan untuk merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menyebutkan mayoritas warga merasa takut berbicara mengenai politik di era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut hasil survei terbaru SMRC, sebanyak 53 persen warga menilai rakyat takut bicara politik.

Dudung menyatakan pemerintah sangat terbuka terhadap kritik dan Prabowo secara aktif meminta masukan dari berbagai pihak.

“Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan, 'kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain',” kata Dudung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (14/5/2026).

Dudung juga meminta agar publik tidak memelintir situasi seakan-akan pemerintah menolak masukan atau tidak mau dikoreksi. Menurutnya, dinamika berupa kritik, kebencian, hingga fitnah di ruang publik dan media sosial selalu ada dalam kehidupan berdemokrasi.

Dudung lantas mengingatkan kembali pesan dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terkait konsekuensi dari sebuah kepemimpinan.

“Gus Dur pernah menyampaikan bahwa sebenar apa pun yang kamu lakukan, sebaik apa pun yang kamu kerjakan, pasti ada kebencian orang lain,” ujarnya.

Dudung pun memastikan hingga saat ini tidak ada ancaman atau tekanan bagi pihak yang menyampaikan koreksi kepada pemerintah.

"Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi, kalau ada intimidasi berarti juga mengklaim bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi. Janganlah dibuat-buat seperti itu," tuturnya.