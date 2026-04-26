Secret Service Dianggap Kecolongan Saat Insiden Penembakan Jamuan Makan Malam Gedung Putih

Suasana ballroom di Hotel Washington Hilton, tempat acara makan malam White House Correspondents' Dinner (WHCA) yang dihadiri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Sabtu (25/4/2026), mendadak kacau usai insiden penembakan. (Foto: Getty Images/Danny Kemp)

Kredibilitas United States Secret Service (Dinas Rahasia AS) kembali diuji. Institusi pengamanan lapis pertama ini mendapat sorotan tajam menyusul insiden penembakan yang memicu kepanikan di acara tahunan White House Correspondents’ Association (WHCA) di Washington, Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat.

Kejadian ini memantik kekhawatiran serius akan rentannya sistem perlindungan pejabat tinggi negara, persis di tengah eskalasi ancaman kekerasan politik domestik di Amerika Serikat.

Lolosnya Pelaku Bersenjata Lengkap

Berdasarkan laporan otoritas keamanan setempat, seorang pria nekat menyusup membawa senapan, pistol, hingga senjata tajam. Kepala Kepolisian Washington menyebutkan, pelaku yang diduga berstatus tamu hotel itu sukses menembus sejumlah titik keamanan hingga mencapai satu lantai tepat di atas ballroom Hotel Washington Hilton, lokasi jamuan berlangsung.

Aksi nekat pelaku memicu baku tembak yang melukai seorang agen Secret Service sebelum akhirnya ia berhasil dilumpuhkan. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik menegangkan saat pelaku berlarian di lorong hotel sesaat sebelum ditangkap oleh aparat.

Evakuasi Dramatis Petinggi Negara

Letusan tembakan sontak mengubah jamuan makan malam elegan tersebut menjadi arena evakuasi. Agen Secret Service bergerak kilat menarik Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance dari meja utama.

Di saat bersamaan, tim pengamanan membentuk perisai hidup (human shield) untuk melindungi jajaran menteri kabinet. Pejabat tinggi seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Scott Bessent, hingga Doug Burgum langsung digiring ke titik aman dengan pengawalan ekstra ketat.

Sentilan Trump: Gedung tidak Aman

Meski mengapresiasi respons cepat dan keberanian aparat keamanan, Presiden Trump tak menampik adanya celah kerawanan. Ia menyoroti pemilihan lokasi acara yang berjarak hanya sekitar 10 menit dari Gedung Putih tersebut.

"Gedung itu tidak terlalu aman," sentil Trump dalam konferensi pers pasca-insiden.

Sejarah kelam memang pernah mewarnai Washington Hilton. Pada tahun 1981, lokasi yang sama menjadi saksi bisu upaya pembunuhan terhadap Presiden AS kala itu, Ronald Reagan.

Alarm Bahaya Sistem Keamanan VIP

Insiden berdarah ini membuka mata publik terkait kelemahan sistem pengamanan acara berskala besar. Meski sekitar 2.600 tamu undangan wajib melewati pemindai logam (metal detector) untuk masuk ke ballroom, akses reguler menuju area hotel tetap dibiarkan terbuka dengan pemeriksaan tiket yang tergolong longgar.

Kini, publik menanti hasil penyelidikan menyeluruh sekaligus evaluasi total dari Gedung Putih. Insiden ini menjadi peringatan keras bagi aparat keamanan AS untuk segera merapatkan barisan agar kelalaian serupa tak terulang di masa mendatang.