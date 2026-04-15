Sederet Kontroversi VAR Bikin Barcelona Merana, Joan Laporta Tuntut Penjelasan UEFA

Wasit Istvan Kovacs menunjukkan kartu merah kepada Pau Cubarsi dari FC Barcelona setelah tinjauan VAR menyusul pelanggaran terhadap Giuliano Simeone dari Atletico de Madrid (tidak terlihat dalam foto) selama pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions UEFA 2025/26 antara FC Barcelona dan Club Atlético de Madrid di Camp Nou pada 8 April 2026 di Barcelona, ​​Spanyol. (Foto: UEFA/UEFA via Getty Images)

Presiden Barcelona, Joan Laporta, meluapkan kemarahannya dan menyebut keputusan wasit sebagai sebuah "aib" yang sangat memalukan. Hal tersebut disampaikannya menyusul tersingkirnya skuad Blaugrana di tangan Atletico Madrid pada babak perempat final Liga Champions.

Barcelona sejatinya berhasil meraih kemenangan 2-1 pada leg kedua di Estadio Metropolitano, Selasa (14/4) waktu setempat. Namun, mereka tetap harus angkat koper dari kompetisi Eropa lantaran kalah agregat 2-3 akibat kekalahan 0-2 di Spotify Camp Nou pada leg pertama pekan lalu.

Seusai pertandingan, penyerang sayap Raphinha dengan lantang menyebut Barcelona telah "dirampok". Pernyataan pemain asal Brasil tersebut langsung mendapat dukungan penuh dari Laporta pada hari Rabu (15/4).

"Pertama-tama, selamat kepada Atletico karena telah mencapai semifinal, tetapi hal itu tidak menghilangkan (fakta) tentang kepemimpinan wasit, yang mana sangat memalukan," kecam petinggi Barcelona tersebut di hadapan para wartawan.

"Ini tidak dapat diterima. Di leg pertama, kami tidak diberikan penalti (untuk handball Marc Pubill) dan (Pau Cubarsi) diusir keluar lapangan padahal seharusnya itu hanya kartu kuning karena Giuliano (Simeone) tidak sedang menguasai bola sepenuhnya. Wasit pada awalnya membuat keputusan yang tepat dengan memberikan kartu kuning—tetapi VAR menuntut kartu merah yang benar-benar menghancurkan peluang kami," bebernya.

Merasa Dicurangi Berulang Kali

Kekecewaan Laporta tidak berhenti di leg pertama. Ia menilai keputusan wasit kembali memberikan dampak besar pada pertandingan penentuan di leg kedua. Deretan keputusan kontroversial yang disorot meliputi kartu merah Eric Garcia pada menit ke-79, penganuliran gol Ferran Torres karena offside, penolakan penalti atas pelanggaran terhadap Dani Olmo, hingga insiden saat pul sepatu kiper Juan Musso menghantam wajah Fermin Lopez.

"Untuk kartu merah Eric, Jules Kounde sebenarnya bisa dengan mudah menjangkau bola, jadi Eric bukanlah pemain terakhir. Wasit sudah mengeluarkan kartu kuning, tetapi VAR kembali ikut campur," sesal Laporta.

"Gol (offside) Ferran seharusnya sah, ada pelanggaran penalti terhadap Dani Olmo, dan agresi terhadap Fermin sangat tidak dapat diterima. Bibirnya sampai pecah terbuka. Tidak ada kartu sama sekali! Ini benar-benar tidak dapat diterima," tambahnya dengan nada tinggi.

Pihak klub sebelumnya telah mengajukan komplain resmi ke UEFA usai leg pertama, namun otoritas sepak bola Eropa tersebut merespons dengan menyebut bahwa komplain Barcelona "tidak dapat diterima" (inadmissible).

Menyikapi hal tersebut, Laporta menegaskan bahwa klubnya tidak akan tinggal diam dan siap melayangkan protes lanjutan. "Kami akan meminta penjelasan lebih lanjut. Klub juga akan membuat komplain lain karena apa yang terjadi pada kami pada hari Selasa sekali lagi sangat tidak dapat diterima."

Pesan Semangat dari Lamine Yamal

Meski harus mengubur mimpi meraih trofi Liga Champions pertama sejak 2015, semangat pantang menyerah tetap disuarakan oleh para pemain. Pada leg kedua tersebut, gol-gol dari Lamine Yamal dan Ferran Torres di babak pertama sempat menghidupkan asa comeback, sebelum akhirnya gol balasan Ademola Lookman mengunci keunggulan agregat Atletico.

Setelah memulai laga dengan sangat baik, Barcelona tampak kehabisan tenaga pada babak kedua. Kondisi tersebut diperparah dengan diusirnya Eric Garcia, yang memaksa mereka bermain dengan 10 orang di 15 menit terakhir pertandingan.

"Kami telah memberikan segalanya tetapi itu tidak cukup," tulis bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, di media sosial pribadinya pada hari Rabu.

"Ini adalah bagian dari perjalanan. Untuk mencapai puncak, Anda harus mendaki, dan kami tahu itu tidak akan mudah, mereka juga tidak akan membuatnya mudah bagi kami, tetapi menyerah bukanlah sebuah pilihan. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Kami adalah Barca dan kami akan kembali ke tempat di mana kami pantas berada... dan kami akan membawa (trofi Liga Champions) ke Barcelona," tutup penyerang sensasional tersebut.