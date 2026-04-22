Sejarah! Inggris Larang Generasi Kelahiran 2009 Merokok Selamanya

Parlemen Inggris resmi menyetujui UU yang melarang penjualan rokok bagi warga kelahiran 2009 ke atas untuk selamanya. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Inggris Raya resmi mencatatkan sejarah sebagai pelopor kesehatan publik dunia. Parlemen Inggris telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tembakau dan Vape yang secara permanen melarang penjualan rokok kepada siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009.

Keputusan monumental ini diambil setelah Majelis Tinggi (House of Lords) memberikan lampu hijau pada Senin (20/4/2026), menyusul pengesahan sebelumnya di Majelis Rendah (House of Commons). Langkah ini menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang memberlakukan larangan merokok bagi satu generasi secara keseluruhan.

Menteri Kesehatan Inggris, Gillian Merron, menyebut regulasi ini sebagai intervensi kesehatan masyarakat paling signifikan dalam sejarah generasi saat ini.

"Ini adalah rancangan undang-undang penting yang akan menciptakan generasi bebas asap rokok. Langkah ini bukan sekadar aturan, tetapi upaya nyata untuk menyelamatkan nyawa," tegas Merron dalam sidang akhir di parlemen.

Mekanisme Larangan: Batas Usia yang Terus Naik

Berbeda dengan kebijakan pembatasan usia biasa, undang-undang baru ini akan menaikkan batas usia legal untuk membeli produk tembakau sebanyak satu tahun setiap tahunnya, mulai 1 Januari 2027.

Secara teknis, anak-anak yang saat ini berusia di bawah 18 tahun tidak akan pernah mencapai usia legal untuk membeli rokok di Inggris, selamanya. Aturan ketat ini mencakup rokok konvensional, cerutu, hingga produk tembakau lainnya. Pedagang yang nekat melanggar akan dijatuhi sanksi finansial berupa denda standar sebesar 200 pound sterling.

Vape dan Iklan Turut Diperketat

Pemerintah Inggris tidak hanya menyasar rokok bakar. RUU ini memberikan wewenang luas bagi menteri untuk mengatur industri rokok elektronik atau vape. Pengaturan mencakup kemasan produk, kadar nikotin, hingga varian rasa yang selama ini dinilai sengaja menyasar konsumen muda.

Beberapa poin krusial dalam aturan baru ini meliputi:

Larangan Iklan: Segala bentuk promosi rokok dan vape akan dilarang total.

Kawasan Bebas Asap: Perluasan larangan merokok di area luar ruangan seperti taman bermain anak, lingkungan sekolah, dan rumah sakit.

Vape di Kendaraan: Penggunaan vape di dalam mobil dilarang keras jika terdapat penumpang di bawah usia 18 tahun.

Vape Sekali Pakai: Produk vape sekali pakai (disposable) telah lebih dulu dilarang guna melindungi konsumen muda.

Pro dan Kontra di Parlemen

Meski disetujui mayoritas, kebijakan ini tetap menuai kritik. Michael Morris atau Baron Naseby dari Partai Konservatif menyuarakan keberatannya terhadap denda bagi pedagang ritel. Menurutnya, pemerintah kurang mendengarkan masukan dari pelaku industri yang memahami kondisi di lapangan.

"Pemerintah tidak mendengarkan desakan kuat dari para pengecer. Fokus utama seharusnya tetap pada edukasi masyarakat, bukan sekadar pelarangan," ujar Baron Naseby.

Inggris kini menjadi negara ketiga di dunia yang menerapkan larangan berbasis generasi setelah Maladewa. Sebelumnya, Selandia Baru sempat menerapkan aturan serupa namun dicabut pada 2023 setelah pergantian pemerintahan.

Kini, beleid tersebut hanya tinggal menunggu persetujuan resmi (Royal Assent) dari Raja Charles III sebagai formalitas sebelum resmi diberlakukan di seluruh wilayah Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.