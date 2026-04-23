Sejarah Uang di Indonesia dari Masa Kerajaan hingga Pasca Kemerdekaan

Sejarah uang di Indonesia

Perjalanan uang di Indonesia termasuk salah satu bagian penting dari sejarah. Sebelum dikenal dengan Rupiah, sebagian besar wilayah nusantara menggunakan mata uang kuno yang diterbitkan oleh masing-masing kerajaan.

Setiap keping uangnya menyimpan nilai-nilai sejarah yang mengikuti pengaruh budaya, perdagangan, dan kekuasaan yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu, uang yang dulu menggunakan logam mulia berbasis emas dan perak mulai ditinggalkan dan diganti menjadi uang kertas di era penjajahan Belanda.

Sejak saat itu, mata uang di Indonesia sering mengalami perubahan, mengikuti kekuasaan asing yang sering berganti. Demi mempertahankan kedaulatan, akhirnya dibuatkan Rupiah sebagai mata uang yang resmi digunakan diseluruh wilayah nusantara.

Sejarah Uang di Indonesia dari Masa ke Masa

1. Uang di Masa Kerajaan Hindu-Buddha

Mata uang Gobog Kerajaan Majapahit (Foto: BI.go.id)

Di masa Kerajaan Hindu-Buddha, masih belum ada uang kertas seperti sekarang.

Kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram Kuno, Sriwijaya, hingga Majapahit, menggunakan logam mulia sebagai alat tukar.

Setiap era kerajaan menggunakan mata uang yang berbeda-beda. Misalnya, pada masa Mataram Kuno menggunakan koin bernama Ma.

Lalu di era Kerajaan Majapahit menggunakan mata uang Gobog yang terbuat dari tembaga.

2. Masa Kerajaan Islam

Mata uang Kerajaan Samudra Pasai (Foto: vcoins.com)

Masuknya pengaruh Islam membawa perubahan besar dalam sistem uang di tanah air. Di era ini, uang koin tidak lagi menampilkan gambar bunga, melainkan menggunakan kaligrafi Arab.

Setiap kerajaan Islam menciptakan mata uang dengan keunikan masing-masing.

Misalnya saja, Kerajaan Samudra Pasai menggunakan mata uang Dirham yang terbuat dari emas yang bentuknya seperti koin, tetapi memiliki ukiran nama Sultan dengan gelar Malik Az-Zahrir atau Malik At-Tahir.

Lalu, di era Sultan Agung Mataram, ada uang perak bernama Pitis, yang desainnya mencampurkan lambang kerajaan dengan gambar tumbuhan atau hewan.

Kesultanan Banten memiliki uang bernama Kasha atau Kash yang terpengaruh gaya Tiongkok.

3. Mata Uang Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda

De Javasche Bank (Foto: Kemenkeu)

Memasuki masa penjajahan Belanda, sistem uang yang berlaku di wilayah nusantara turut berganti menggunakan uang kertas yang berasal dari administrasi Belanda, yakni De Javasche Bank yang menggunakan mata uang Sen dan Gulden.

Mata uang ini diluncurkan oleh De Javasche Bank (DJB) pada tahun 1828.

4. Mata Uang Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang

De Japansche Regeering (Foto: Kemenkeu)

Memasuki tahun 1942 alias masa penjajahan Jepang, seluruh uang terbitan Belanda yang beredar ditarik dan diganti dengan uang yang diterbitkan oleh Bank Nanpo Kaihatsu Ginko.

Sistemnya masih sama, yaitu Gulden. Produksinya masih sama di De Javasche Bank, tetapi cetakan tahun ini ditulis dalam bahasa Jepang, yaitu De Japansche Regeering.

Mata Uang Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Dai Nippon Emisi (Foto: Kemenkeu)

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, sistem keuangan yang berlaku di tanah air turut mengalami perubahan besar.

Tidak hanya satu, Indonesia memiliki 4 jenis mata uang yang sah, yaitu:

De Javasche Bank

De Japansche Regeering

Dai Nippon Emisi

Dai Nippon Teikoku Seibu

Mata Uang NICA

Kondisi perekonomian Indonesia kian memburuk setelah tentara sekutu, yakni NICA (Netherlands Indies Civil Administration), menarik seluruh uang yang beredar dan menggantinya dengan Gulden NICA atau uang NICA.

Mata Uang ORI

Uang yang menampilkan Ratu Wilhelmina itu kemudian ditentang oleh para pejuang, hingga akhirnya Presiden Soekarno memperkenalkan ORI atau Oeang Republik Indonesia pada 3 Oktober 1946.

Lahirnya Mata Uang ORIDA

Namun, penyebaran mata uang ORI ini tidak berjalan dengan lancar, sehingga dibuatkan sistem baru, di mana pemerintah daerah mendapat izin untuk mengeluarkan ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah) untuk kegiatan transaksi di daerah-daerah terpencil.

Uang Republik Indonesia Serikat

Pada 1 Januari 1950, pemerintah Indonesia menerbitkan mata uang baru bernama RIS yang juga disebut dengan “Uang Federal” atau “Uang DJB”.

Tidak lama setelahnya, pemerintah mulai menarik peredaran ORI dan ORIDA dan menetapkan mata uang nasional sebagai RIS.

Uang Rupiah

Pada 1 Juli 1953, Bank Indonesia resmi berdiri menggantikan De Javasche Bank.

Di waktu yang bersamaan, pemerintah meluncurkan dua jenis uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Sampai saat ini, Rupiah masih menjadi satu-satunya mata uang sah yang resmi digunakan di seluruh wilayah Indonesia.