Sejatinya, Invasi Rusia Berpeluang Prioritaskan Aksi Iklim dan Energi Bersih

Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini di New York City untuk membahas perang di Ukraina, para delegasi melihat sesuatu yang berbeda. Di meja konferensi di depan mereka, para duta besar telah diberi botol air kemasan plastik untuk menghilangkan dahaga mereka.

Ini tidak terasa penting, tetapi untuk fakta bahwa PBB telah memutuskan pada tahun 2019 untuk bebas plastic, itu ganjil. Spanduk yang dipasang di pintu masuk markas besar PBB pada saat itu membuat kebijakan itu cukup jelas: “Tidak boleh menggunakan plastik sekali pakai.”

Kembalinya plastik ke ruang Dewan Keamanan membuat marah diplomat dan pengunjung yang sadar iklim, karena tampaknya menandakan isu lingkungan telah terpinggirkan sementara perang di Ukraina menjadi pusat perhatian.

Semua pembicaraan berani tentang mengatasi krisis iklim dalam beberapa tahun terakhir tampaknya menguap begitu perang dimulai, meninggalkan kesan yang berbeda bahwa agenda lingkungan hanyalah masalah mewah yang hanya dibahas di masa damai.

Maria Fernanda Espinosa Garces, seorang diplomat Ekuador dan mantan presiden Majelis Umum, adalah kekuatan pendorong di balik penghapusan plastik sekali pakai di markas besar PBB. Ditanya tentang kemunduran yang tampak dari masalah ini, Espinosa Garces mengatakan bahwa masa krisis bukanlah alasan untuk mengabaikan prioritas lingkungan.

“Krisis iklim adalah ancaman eksistensial bagi keamanan manusia kita, dan kita memiliki tanggung jawab untuk berdamai dengan planet kita jika kita ingin bertahan hidup sebagai spesies,” katanya kepada Arab News. “Upaya menyelamatkan iklim tidak boleh dibiarkan begitu saja, bahkan di masa perang.”

Dia menambahkan bahwa perubahan iklim membunuh dan menggusur jutaan orang. “Ini memiliki efek yang lebih global dan menghancurkan daripada perang apa pun. Kita harus mengerjakan keduanya secara bersamaan.”

Kemunduran pada praktik yang sudah mapan. Perang di Ukraina memiliki dampak yang menghancurkan terhadap lingkungan dengan meningkatkan ekstraksi dan penggunaan bahan bakar fosil.

Melonjaknya harga minyak dan gas telah mendorong AS, Eropa, dan pemerintah lain untuk meningkatkan produksi--pada saat dunia harus menghentikan penggunaan bahan bakar fosil demi sumber energi yang bersih dan terbarukan.

Beberapa kritikus, terutama di AS, melihat upaya untuk meningkatkan pasokan energi fosil itu sebagai kemunduran besar, atau bahkan “pengkhianatan” pada agenda lingkungan, membuat tujuan iklim dunia untuk mengurangi emisi karbon gagal.

Dengan peringkat jajak pendapatnya yang turun menjelang pemilihan paruh waktu November, Presiden AS Joe Biden berada di bawah tekanan di dalam negeri untuk menurunkan harga bensin.

Pada awal krisis Ukraina, ia merilis sejumlah rekor minyak dari Cadangan Minyak Strategis dan mendesak perusahaan minyak dan gas untuk mempercepat operasi pengeboran. Melanggar janji kampanye sebelumnya, dia juga mengumumkan akan membuka lebih banyak lahan publik untuk pengeboran.

Faktanya, meskipun AS telah berjanji untuk mengurangi setengah emisi gas rumah kaca pada tahun 2050, perubahan iklim hanya sedikit disebutkan dalam pidato State of the Union tanggal 1 Maret.

Ini terlepas dari temuan laporan terbaru oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), yang penulis utamanya, Helen De Coninck, mengatakan dunia telah "mencapai titik “sekarang atau tidak sama sekali” untuk membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius" di atas tingkat pra-industri.

Menanggapi laporan terbaru IPCC, yang diterbitkan pada 4 April, Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB, menguliti ekonomi dan perusahaan kaya, mengatakan mereka “tidak hanya menutup mata, mereka menambahkan bahan bakar ke dalam api.”

“Mereka mencekik planet kita berdasarkan kepentingan pribadi dan investasi bersejarah mereka dalam bahan bakar fosil,” tambah Guterres.

Pada Hari Bumi, yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 April, para aktivis mengadakan protes nasional, menuntut pemerintah AS mengambil tindakan bersama terhadap perubahan iklim, termasuk pengesahan undang-undang iklim baru, yang melibatkan investasi energi bersih senilai setengah triliun dolar.

Aktivis ingin Senat meloloskan RUU yang macet itu sesegera mungkin karena mereka khawatir RUU itu tidak akan pernah lolos dari Kongres jika Demokrat kehilangan kendali atas dewan di paruh waktu November.

Tangan Biden tampaknya terikat, bagaimanapun, ketika Partai Republik di Kongres, bersama dengan satu senator Demokrat, Joe Manchin dari Virginia Barat yang kaya batu bara, terus mengabaikan dan bahkan memblokir proposal presiden tentang aksi iklim.

Sebaliknya, prioritasnya adalah membantu Eropa untuk membebaskan diri dari ketergantungannya pada minyak dan gas Rusia, meningkatkan produksi dalam negeri dan melepaskan cadangan untuk menurunkan harga bagi warga AS.

UE mengimpor sekitar 40 persen gas alamnya, lebih dari seperempat minyaknya, dan sekitar setengah batu baranya dari Rusia pada 2019.

Dalam pernyataan bersama dengan Komisi Eropa pada 24 Maret, Biden tampaknya memiliki dua tujuan yang saling bertentangan: ia ingin membantu Eropa melepaskan diri dari energi Rusia, sementara pada saat yang sama menjaga batas 1,5 derajat Celcius pada pemanasan berada dalam jangkauan.

Ada juga anggota Kongres AS yang ingin “memperbesar produksi energi domestik dari segala jenis” untuk menyediakan energi bagi Eropa dan “bahkan membiayai infrastruktur untuk mereka.” Menyelaraskan upaya ini dengan tujuan iklim dunia kemungkinan menjadi penghalang.

Namun beberapa orang percaya bahwa jika Eropa berhasil mengakhiri ketergantungannya pada energi Rusia, itu bisa menjadi berkah tersembunyi, menawarkan peluang emas bagi Eropa untuk menjadi bebas bahan bakar fosil dalam jangka panjang.

Satu aliran berpendapat bahwa perang adalah kesempatan untuk mempercepat adopsi teknologi energi bersih. Jika ini terbukti, maka perang sebenarnya dapat membantu benua itu mencapai tujuan iklimnya.

Bisa ditebak, para pencinta lingkungan berbesar hati pada 22 Februari ketika Jerman membatalkan persetujuannya untuk pipa gas yang baru dibangun dari Rusia. Berlin sekarang berencana untuk mengimpor gas alam cair dari Qatar dan AS.

Sementara itu, Belgia sedang mempertimbangkan kembali keengganannya terhadap tenaga nuklir, dan Italia, Belanda, dan Inggris semuanya mempercepat upaya untuk memasang lebih banyak tenaga angin.

Namun, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas juga telah menciptakan permintaan baru untuk batu bara — alternatif yang murah, mudah, meskipun jauh lebih kotor—di tempat-tempat yang telah dalam proses penghapusannya secara bertahap.

Pada 21 Maret, dalam pidato besarnya yang pertama tentang iklim dan energi sejak KTT COP26 di Glasgow tahun lalu, Guterres mengatakan terburu-buru menggunakan bahan bakar fosil karena perang di Ukraina adalah "kegilaan" dan mengancam target iklim global.

Batubara harus dibuang dengan penghapusan penuh untuk negara-negara kaya pada tahun 2030, dan 2040 untuk semua negara lain, termasuk Cina, katanya.

Paradoksnya, meskipun perang di Ukraina mungkin mempercepat perpindahan Eropa dari bahan bakar fosil dalam jangka panjang, hal itu dapat memperlambat transisi energi bersih — dan dengan demikian meningkatkan emisi gas rumah kaca — di tempat lain di dunia jika batu bara muncul kembali.

“Negara-negara dapat menjadi sangat terkonsumsi oleh kesenjangan pasokan bahan bakar fosil sehingga mereka mengabaikan atau menutup kebijakan untuk memotong penggunaan bahan bakar fosil,” kata Guterres. "Ini adalah kegilaan. Kecanduan bahan bakar fosil adalah kehancuran yang dijamin bersama.”

Negara-negara harus “mempercepat penghentian penggunaan batubara dan semua bahan bakar fosil”, dan menerapkan transisi energi yang cepat dan berkelanjutan.

Ini adalah "satu-satunya jalan yang benar untuk keamanan energi," kata dia. [Arab News/DW/Reuters]