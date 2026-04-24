Sejumlah Jenderal-Purnawirawan TNI Sambangi Kantor Kemhan RI

Sejumlah purnawirawan hingga jenderal tinggi TNI menyambangi Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan Inilah.com di lokasi, para tokoh militer tersebut menginjakkan kaki di Aula Bhinneka Tunggal Ika sejak pukul 08.30 WIB.

Kehadiran para tokoh ini mencakup lintas matra, mulai dari TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), hingga Angkatan Udara (AU).

Dari unsur TNI AD, tampak hadir Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Jenderal TNI (Purn) Andika Muhammad Perkasa, Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, dan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Selain jenderal bintang empat, hadir pula Letjen TNI (Purn) Valentinus Suhartono Suratman, Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago, Letjen TNI (Purn) Fadillah, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, serta Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono.

Sementara itu, jajaran purnawirawan dari matra laut dihadiri oleh Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, serta Letjen TNI (Purn) Mar. Muhammad Alfan Baharudin.

Di sisi lain, dari unsur TNI AU, terlihat ada Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, serta Marsdya TNI (Purn) Imran Baidirus dan Marsdya TNI (Purn) Hadiyan Sumintaatmadja.

Para purnawirawan dan jenderal tersebut kemudian duduk melingkar di ruang rapat sebelum agenda dimulai.

Diketahui, pertemuan ini merupakan agenda silaturahmi antara Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan para purnawirawan TNI yang mengusung tema 'Peran TNI dalam Mendukung Program Pemerintah'.

Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran tokoh militer tersebut baik yang aktif maupun sudah purnawirawan.

"Kami semua di sini atas nama para pejabat utama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu untuk hadir dalam acara silaturahmi Purnawirawan TNI ini," ujar Sjafrie.

Ia menjelaskan pertemuan ini menjadi simbol kolaborasi yang telah terjalin dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara, khususnya TNI, dalam dua tahun terakhir.

Sjafrie juga menekankan pentingnya masukan dari para sesepuh untuk keberlanjutan program pertahanan RI.

"Ini juga menunjukkan bahwa kami selama hampir dua tahun ini bekerja bersama-sama dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan negara. Kami ingin bersilaturahmi dengan para sesepuh, para senior, dan para purnawirawan TNI untuk memberikan masukan bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan," pungkasnya.

