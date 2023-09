Sejumlah Media Asing Soroti Laporan 99 Anak Indonesia Meninggal Karena Gagal Ginjal Akut

Sejumlah media asing pada Rabu (19/10/2022) menyoroti laporan 99 anak Indonesia meninggal dunia karena gagal ginjal akut pada tahun ini.

Kantor berita Reuters mengangkat kasus tersebut dalam pemberitaan berjudul 'Indonesia Says 99 Children Have Died from Acute Kidney Injury This Year'.

"Hampir 100 anak di Indonesia meninggal dunia karena gagal ginjal akut pada tahun ini, kata seorang pejabat kementerian kesehatan kepada reporter pada Rabu," demikian isi artikel Reuters terkait kasus itu.

Selain Reuters, media asal AS, US News, turut memberitakan kasus gagal ginjal akut di Indonesia.

"Juru bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan pejabat telah mendeteksi 206 kasus sampai pada 18 Oktober, dengan 99 kematian," bunyi pemberitaan US News.

Tak hanya itu, media Israel, The Jerusalem Post, turut mengabarkan masalah ini.

Kabar ini menjadi sorotan media-media internasional setelah Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan total kumulatif gagal ginjal akut di Indonesia mencapai 206 orang sampai dengan Selasa (18/10/2022).

Dari ratusan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal tersebut, 99 orang di antaranya meninggal dunia. Menurut Syahril, jumlah kasus tersebut merupakan akumulasi dari laporan di 20 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan laporan Kemenkes dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), peningkatan kasus ini mulai terdeteksi pada akhir Agustus. Syahril mengatakan bahwa peningkatan drastis terdeteksi kebanyakan pada anak di bawah lima tahun.

"Sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan, dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen, di mana angka kematian pasien yang dirawat, khususnya di RSCM sebagai RS rujukan nasional ginjal, itu mencapai 65 persen," kata Syahril.