Sekjen DPR Jangan Senang Dulu, Praperadilan Cuma Uji Aspek Formil Bukan Substansi Perkara

Ukuran Font Kecil Besar

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar (IS), sebaiknya jangan bernapas lega dulu meski status tersangkanya baru saja dinyatakan gugur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi sinyal kuat bahwa mereka tidak akan menghentikan perkara korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun 2020 begitu saja.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa putusan praperadilan hanya menguji aspek formil, bukan substansi perkara.

“KPK menghormati putusan hakim dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Saudara IS, sebagai salah satu due process of law khususnya dalam menguji aspek formil penyidikan perkara ini,” kata Budi, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Sebelumnya, hakim tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiarto mengabulkan gugatan Indra karena menilai KPK bertindak sewenang-wenang. Hakim berpendapat penetapan tersangka dilakukan tanpa syarat minimal dua alat bukti yang sah dan Indra belum diperiksa sebagai calon tersangka.

"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan sebagai tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon Indra Iskandar," ujar hakim saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan.

Menyikapi itu, KPK kini fokus mempelajari pertimbangan hukum hakim untuk menentukan langkah penyidikan berikutnya. Budi mengingatkan bahwa putusan praperadilan tidak menggugurkan kewenangan KPK untuk memproses kembali perkara tersebut jika bukti sudah tercukupi.

“Selanjutnya, kami akan mempelajari pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan hakim tersebut untuk menentukan langkah hukum berikutnya,” ujar Budi.

Ia menekankan bahwa selama alat bukti dianggap memadai sesuai ketentuan perundang-undangan, Indra Iskandar tetap berpeluang kembali menjadi tersangka.

“Mengingat, putusan praperadilan bukan merupakan akhir dari upaya penegakan hukum. Sepanjang masih terdapat kecukupan alat bukti, KPK memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Budi.