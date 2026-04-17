Sekjen PBB Sambut Gencatan Senjata Israel-Lebanon, Soroti Nasib 100 Ribu Warga Terisolasi

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyambut positif pengumuman gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. PBB menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh segala upaya demi mewujudkan perdamaian abadi di kawasan yang tengah membara tersebut.

Dukungan ini disampaikan melalui Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers di New York, Kamis (16/4/2026) waktu setempat. Guterres menegaskan pentingnya menghentikan permusuhan guna menyudahi penderitaan warga sipil di kedua sisi 'Garis Biru' (Blue Line).

"Sekretaris Jenderal menyambut baik langkah-langkah yang akan mengakhiri permusuhan dan penderitaan ini. PBB, melalui misi politik dan perdamaiannya, akan terus mendukung upaya menuju perdamaian sejati," tegas Dujarric.

Diplomasi Washington dan Tantangan Lapangan

Langkah deeskalasi ini mencuat setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kesepakatan antara Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Gencatan senjata selama 10 hari tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Kamis malam (16/4/2026) waktu setempat.

Sebagai tindak lanjut, Trump dikabarkan bakal mengundang kedua pemimpin tersebut ke Washington untuk melakukan pembicaraan yang lebih mendalam. Meski demikian, optimisme diplomasi di Washington berbanding terbalik dengan kondisi darurat di lapangan.

Tragedi Jembatan Qasmiya

Di tengah kabar gencatan senjata, PBB memberikan peringatan keras terkait hancurnya infrastruktur vital di Lebanon Selatan. Dujarric mengonfirmasi laporan mengenai penghancuran jembatan di atas Sungai Litani yang mengakibatkan isolasi massal bagi warga sipil.

Serangan udara Israel dilaporkan menghantam Jembatan Qasmiya—jalur logistik utama menuju Kota Tyre—sebanyak dua kali. Serangan ini juga melibatkan penggunaan drone yang menyasar kendaraan di sekitar lokasi hingga menyebabkan satu orang tewas.

"Serangan di Jembatan Qasmiya telah memutus akses ke daerah-daerah di selatan sungai. Dampaknya sangat serius, lebih dari 106 ribu orang kini terisolasi karena hanya tersisa satu jalur penyeberangan yang tersedia," ungkap Dujarric.

Situasi ini menjadi ironi di tengah upaya gencatan senjata. PBB menggarisbawahi bahwa meskipun gencatan senjata telah disepakati, pemulihan akses kemanusiaan dan perlindungan infrastruktur sipil tetap menjadi tantangan berat yang harus segera diselesaikan agar perdamaian bukan sekadar kata-kata di atas meja perundingan.