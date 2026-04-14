Sekjen PBB Serukan AS-Iran Segera Lanjutkan Perundingan

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk tidak meninggalkan meja diplomasi. PBB meminta kedua pihak segera melanjutkan perundingan konstruktif demi mencegah eskalasi yang lebih menghancurkan di Timur Tengah.

Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, pada Senin (13/4/2026), Guterres menegaskan bahwa meskipun perundingan di Islamabad, Pakistan, belum membuahkan kesepakatan tertulis, dialog tersebut tetap merupakan langkah maju yang sangat bermakna.

"Sekjen menyerukan agar perundingan dilanjutkan secara konstruktif agar kesepakatan dapat diraih. Mengingat perbedaan yang sangat mengakar, kesepakatan memang tidak dapat dicapai dalam semalam," ujar Dujarric di Markas Besar PBB, New York.

Tak Ada Solusi Militer

PBB memandang serius keterlibatan kedua negara dalam pertemuan yang dimediasi Pakistan tersebut. Bagi Guterres, dialog tersebut mencerminkan keinginan kuat untuk mencari solusi, meski kebuntuan masih terjadi pada poin-poin krusial.

Dujarric juga mengirimkan pesan keras bahwa opsi militer bukan hanya tidak efektif, tetapi juga akan membawa bencana bagi kemanusiaan. "Setelah berminggu-minggu kehancuran dan penderitaan, jelas bahwa tidak ada solusi militer bagi konflik saat ini," tegasnya.

PBB pun menuntut agar gencatan senjata yang sudah ada tetap dipertahankan secara mutlak. Segala bentuk pelanggaran di lapangan harus dihentikan demi memberikan ruang bagi proses diplomatik yang sedang berjalan.

Stabilitas Selat Hormuz Jadi Kunci

Selain isu politik, Guterres menyoroti urgensi kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesuai hukum internasional. Gangguan di jalur maritim paling strategis di dunia tersebut telah memberikan dampak negatif yang menjalar hingga ke luar kawasan Timur Tengah.

"Gangguan perdagangan maritim di Selat Hormuz meningkatkan kerentanan ekonomi global. Ini berdampak langsung pada sektor energi dan transportasi," papar Dujarric.

Lebih lanjut, PBB memperingatkan bahwa blokade atau gangguan terhadap pengiriman pupuk dan bahan bakunya akan memperparah kerawanan pangan dunia. Jutaan orang yang berada di kelompok rentan terancam kelaparan akibat meroketnya biaya hidup dan terganggunya rantai pasok global.

Kini, PBB menaruh harapan besar pada keberlanjutan dialog pasca-Islamabad. Bagi Antonio Guterres, satu-satunya jalan untuk memulihkan stabilitas global adalah dengan memastikan AS dan Iran tetap bicara, seberapa pun sulitnya perbedaan yang harus dijembatani di meja perundingan.