Sekolah Gratis di Jakarta Diperluas, Pakar Ingatkan "Target Meleset"

Pakar pendidikan, Anggi Afriansyah, mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam pelaksanaan program sekolah gratis di Jakarta yang saat ini tengah diperluas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan komitmennya untuk memperbanyak akses pendidikan gratis dengan menyasar 103 sekolah swasta.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya mempersempit peluang anak putus sekolah akibat kendala ekonomi, selain mengoptimalkan sekolah negeri yang sudah sepenuhnya gratis serta melengkapi program seperti KJP, KJMU, dan pemutihan ijazah.

Menanggapi hal itu, Anggi menilai perlu ada penekanan pada aspek ketepatan sasaran dalam kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa program pendidikan gratis seharusnya tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memastikan penerima manfaat benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.

"Kalau tidak ada pemetaan yang akurat, bisa saja yang menikmati pendidikan gratis justru mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan," kata Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN itu, kepada inilah.com, Sabtu (2/5/2026).

Ia menjelaskan, prinsip pendidikan untuk semua (education for all) memang menuntut akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga. Namun dalam konteks Indonesia, prioritas utama tetap harus diberikan kepada masyarakat miskin perkotaan dan kelompok rentan.

Menurutnya, tanpa desain kebijakan yang tepat, kelompok tersebut berisiko terus berada dalam lingkaran kemiskinan lintas generasi karena tidak memperoleh akses pendidikan yang mampu mendorong mobilitas sosial.

"Jangan sampai program dibuat gratis, tetapi tidak memberikan dampak signifikan karena salah sasaran. Harus ada basis data yang kuat untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima," ujarnya.

Anggi menambahkan, efektivitas program perlu terus diuji, termasuk memastikan apakah perluasan sekolah gratis di Jakarta benar-benar berdampak pada penurunan angka putus sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan bagi kelompok paling membutuhkan.