Sekolah Swasta Gratis Jadi Kunci, Pramono Bidik Ketimpangan Pendidikan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung didampingi jajaran wali kota memberikan arahan kepada seluruh petugas PPSU DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026). (Foto: Antara)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengarahkan kebijakan pendidikan ke isu yang lebih mendasar, yakni ketimpangan akses. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjadikan sekolah swasta gratis sebagai instrumen untuk menjangkau siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya mengisi celah yang selama ini muncul akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

"Sekolah negeri kan sudah gratis semua. Maka kami dorong sekolah swasta ikut menjadi bagian dari solusi," kata Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, persoalan pendidikan di Jakarta tidak hanya soal biaya, tetapi juga soal akses. Banyak siswa yang tidak masuk sekolah negeri harus beralih ke swasta dengan beban biaya yang tidak ringan bagi keluarga.

Karena itu, ia bersama DPRD DKI Jakarta memprioritaskan sektor pendidikan dalam kebijakan anggaran, termasuk membuka ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung program sekolah gratis di swasta.

Pramono meyakini, langkah tersebut akan berdampak langsung terhadap penurunan angka putus sekolah di Jakarta, khususnya dari kelompok masyarakat kurang mampu. "Harapannya, semakin kecil peluang anak-anak Jakarta tidak bisa sekolah hanya karena alasan ekonomi," ujarnya.

Selain program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI juga memastikan keberlanjutan bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah.

Dengan pendekatan ini, Pemprov DKI tidak hanya menambah jumlah sekolah gratis, tetapi juga mencoba meratakan akses pendidikan agar tidak ada lagi siswa yang tertinggal karena keterbatasan ekonomi maupun daya tampung.