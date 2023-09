Kejam, Inilah 5 Sekte Paling Mengerikan di Dunia

Selain agama dan budaya, ada banyak aliran kepercayaan lain yang memiliki ritual khusus yang mereka percayai. Sayangnya, ritual ini sering disalahgunakan oleh sekte paling mengerikan di dunia.

Pasalnya, aliran sesat ini sering membodohi para jemaatnya untuk melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Seperti meminum ramuan, melukai diri, dan semacamnya. Akibat dari prosesi ritual ini, banyak korban yang terluka sampai meninggal dunia dari ritual yang mereka yakini benar.

Deretan Sekte Paling Mengerikan di Dunia

Inilah lima sekte paling berbahaya di dunia yang sempat viral di masanya:

1. The People's Temple - Jonestown

Photo: Getty Images

Sekte paling mengerikan di dunia yang pertama adalah The People's Temple yang didirikan pada tahun 1950 oleh Jim Jones di Indianapolis, AS.

Nama gereja ini kemudian berpindah tempat ke Guyana dan berubah nama menjadi Jonestown.

The People's Temple aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan di komunitasnya. Namun, perilaku Jones terhadap pengikutnya sangat tidak manusiawi. Para anggotanya sering dipermalukan, dipukuli, diperas, dan dicuci otak untuk menyerahkan seluruh aset milik mereka, termasuk rumah kepada gereja.

Ucapan manis Jones hanya bualan belaka. Selama di Jonestown, anggota gereja dipaksa untuk bekerja seharian di ladang, mereka disiksa, dan dipaksa mengikuti ritual yang berlangsung di malam hari.

Aksi keji Jones mulai tercium saat salah satu mantan jemaatnya melaporkan tindakannya kepada anggota Kongres AS, Leo Ryan.

Akhirnya, Ryan membawa sekelompok jurnalis untuk menyelidiki Jonestown bersama-sama. Sayang, selama penyelidikan, anggota kelompok Jonestown datang dan menyerang Ryan dengan menggunakan pisau.

Jones semakin tersudut dengan perilaku anggotanya. Akhirnya, Jones meminta seluruh jemaatnya untuk berkumpul dan melakukan ritual bernama 'revolutionary act' yang dimana setiap pengikutnya untuk meminum minuman racikan yang terdiri dari sianida, obat penenang, dan jus.

Dari ritual ini, tercatat lebih dari 900 jemaat meninggal dunia. Sedangkan Jones sendiri ditemukan dengan luka tembak di bagian kepalanya.

2. Heaven's Gate

Photo: HBO

Heaven's Gate adalah gerakan agama baru yang didirikan pada tahun 1974 dan dipimpin oleh Bonnie Nettles (1927-1985) dan Marshall Applewhite (1931-1997). Kelompok agama ini juga dikenal dengan 'Ti and Do'.

Keyakinan utama sekte ini adalah mereka bisa mengubah diri menjadi makhluk luar angkasa yang abadi. Bahkan, mereka juga menolak sifat manusia dan mempercayai bisa naik ke surga yang mereka sebut dengan 'Next Level' atau 'The Evolutionary Level Above Human'.

Sayang, di tahun 1995, Bonnie Nettles meninggal dunia karena penyakit kanker. Kelompok Heaven's Gate kini dipimpin oleh Applewhite sendiri.

Di tahun 1997, sebagian orbit matahari selama 4.000 tahun, komet Hale-Bopp melintas di dekat Bumi. Ini adalah salah satu peristiwa astronomi yang paling mengesankan di abad ke-20.

Pada akhir Maret 1997, ketika komet Hale-Bopp cukup dekat dengan Bumi, Applewhite dan 38 pengikutnya berkumpul dan meminum campuran fenobarbital dan vodka dan berbaring menunggu roh mereka memasuki Heaven's Gate di level tertinggi.

Saking hebohnya berita aliran sesat ini, Clay Tweel membuat mini dokumenter tentang sekte sesat ini dengan judul 'Heaven's Gate: The Cult of Cult' yang tayang di HBO Max.

3. The Order of the Solar Temple

Photo: voxspace.in

The Order of the Solar Temple adalah sekte kontroversial yang berbasis di Geneva, Switzerland.

Sekte ini didirikan di tahun 1984 oleh Luc Jouret dan Joseph Di Mambro. The Solar Temple juga mendirikan cabang kedua di Quebec, Canada pada tahun 1986.

The Solar Temple mendoktrin anggotanya bahwa dunia akan segera berakhir. Hingga pada akhirnya, kelompok ini memiliki 442 anggota yang mempercayai bahwa sekte ini adalah:

The Solar Temple masuk sebagai kultus agama Neo-Templar New Age yang menggabungkan kepercayaan Kristen.

Simbol religiusnya disebut Templar Cross.

Ordo tersebut meyakini peristiwa apokaliptik akan menghancurkan dunia pada akhir 1990-an, yang mengarah ke era dunia baru yang disebut 'Age of Aquarius'.

Ordo tersebut awalnya percaya bahwa mereka adalah beberapa orang terpilih yang akan selamat dari kiamat dan ditakdirkan untuk membimbing umat manusia menuju pencerahan.

Percaya bahwa jika anggota mereka mati di Bumi, roh mereka akan dipindahkan ke planet lain.

Kasus kematian anggota The Solar Temple mulai terkuat pada September 1994 ketika seorang bayi dibunuh secara brutal melalui ritual.

Mereka mempercayai bahwa bayi itu adalah Antikristus. Orang tua bayi tersebut juga membatalkan keanggotaan mereka di The Solar Temple. Ironisnya, mereka juga ditemukan terbunuh di Kanada.

Kemudian di bulan Oktober 1994, pihak berwenang menemukan 53 anggota Solar Temple yang tewas di gedung yang sengaja dibakar.

Beberapa laporan menyatakan ini adalah bunuh diri massal, sedangkan laporan lain menyatakan kasus pembunuhan karena mayat-mayatnya disusun dalam lingkaran atau bentuk seperti matahari atau bintang.

4. Aum Shinrikyo

Photo: BBC

Aum Shinrikyo yang berarti 'kebenaran tertinggi' adalah sekte sesat dari Jepang yang didirikan oleh Shoko Asahara pada tahun 1987.

Sebenarnya, kelompok ini sudah mendapat status sebagai organisasi keagamaan di Jepang pada tahun 1989. Bahkan, Asahara sudah memiliki ribuan pengikut global.

Masalah mulai terjadi setelah kelompok ini ketakutan dengan hari kiamat. Mereka mempercayai bahwa dunia akan segera berakhir dalam perang dunia dan kelompok mereka saja yang akan selamat.

Tak lama kemudian, Aum Shinrikyo mulai melakukan serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo di tahun 1995. Akibat serangan ini, sebanyak 13 orang meninggal dunia dan ribuan orang lainnya terluka.

5. Tawee Nanla

Photo: Metro UK

Tidak hanya Indonesia yang memiliki aliran sesat. Tahun 2022 lalu, masyarakat Thailand dihebohkan dengan berita sekte sesat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Tawee Nanla.

Sekte ini sudah ada selama empat tahun. Namun praktik mereka baru terkuak setelah penggerebekan pertemuan sekte di sebuah gubuk kayu pada 9 Mei 2022 lalu.

Parahnya, di dalam gubuk tersebut ditemukan 11 mayat yang sudah membusuk dan dipenuhi lalat.

Tak hanya itu, Tawee sebagai pemimpin menganjurkan para pengikutnya untuk mengkonsumsi kotoran manusia. Seperti tinja, urine, air liur, dan kulit matinya sendiri. Dia juga mengaku, makanan tersebut adalah obat mujarab untuk menyembuhkan banyak penyakit.

Tawee juga terbukti telah menyebarkan produk makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Dari temuan Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand, produk kacang hijau goreng, keripik ikan, dan cumi-cumi goreng yang dia jual sudah berjamur dan tidak lolos uji kelayakan makanan.