Sekutu Putin Sebut Elon Musk akan Jadi Presiden AS Selanjutnya

Pendiri Tesla dan SpaceX, Elon Musk menanggapi santai soal ramalan mantan Presiden Rusia 2008-2012, Dmitry Mendvedev yang memprediksinya menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) selanjutnya.

Musk menyebut prediksi Medvedev itu adalah hal gila dan tidak jelas.

"Utas yang epik!" jawab Musk dalam kolom komentar kicauan Medvedev di Twitter pada Rabu (28/12/2022).

"Itu pasti prediksi paling absurd yang pernah saya dengar, sekaligus menunjukkan kurangnya kesadaran akan kemajuan kecerdasan buatan dan energi berkelanjutan," paparnya lagi.

Sebelumnya, Medvedev dalam sebuah tulisan yang panjang di Twitter, meramalkan jika nantinya akan pecah perang dunia ke-3. Perang akan terjadi di Eropa hingga AS pada 2023 mendatang.

Menurut, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia ini, perang akan terjadi antara Jerman dengan Prancis pada 2023. Bahkan dia juga menyinggung soal perpecahan wilaya di Eropa.

"Perang akan pecah antara Prancis dan Reich Keempat (penerus Nazi Jerman). Eropa akan dibagi, pembagian Polandia akan diulang dalam prosesnya," kata Medvedev.

Elon Musk jadi Presiden AS usai perang saudara

"Elon Musk akan memenangkan pemilihan presiden di sejumlah negara bagian, setelah berakhirnya Perang Sipil baru, akan diberikan kepada Partai Republik," lanjut Medvedev.

Medvedev juga memuji Musk karena membuat polling di Twitter yang meminta tanggapan warga media sosial tersebut soal invasi Rusia ke Ukraina.

Dalam polling kontroversial itu, Musk bertanya kepada 123,5 juta pengikutnya apakah Ukraina lebih baik menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Rusia agar perang berhenti atau tidak.

Selain itu, Medvedev juga turut meramal Inggris akan kembali bergabung dengan Uni Eropa. Namun organisasi ini tak akan bertahan lama usai Inggris masuk.

Ramalan Medvedev lainnya adalah soal berpisahnya Irlandia Utara dari negara bagian Inggris. Irlandia Utara nantinya akan bergabung dengan Republik Inggris. Tak hanya soal geopolitik, Medvedev meramal harga minyak tahun depan dan kondisi ekonomi dunia.

"Harga minyak akan naik menjadi US$150 (sekitar Rp2,3 juta) per barel, dan harga gas akan mencapai US$5.000 (sekitar Rp78 juta) per 1.000 meter kubik," katanya.