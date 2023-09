Selain Lihat Pameran Mobil, Ini Hal Lain yang Bisa Dilakukan Pengunjung JAW 2022

Berlangsung di lokasi yang strategis, yakni Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Auto Week (JAW) 2022 sudah memasuki hari ketiga penyelenggaraannya dan akan terus hadir hingga 20 Maret 2022 mendatang.

Pameran otomotif besutan GAIKINDO ini dimeriahkan oleh sejumlah Agen Pemegang Merek seperti Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, dan Wuling.

Beragam kegiatan dapat dilakukan oleh para pengunjung selama berada di area JAW 2022, mulai dari melihat mobil baru yang diperkenalkan di ajang ini seperti KIA Carens dan All New Lexus NX, belanja produk-produk otomotif, berburu promo dan penawaran terbaik dari para peserta serta perusahaan pembiayaan, hingga mencoba langsung mobil impian di arena test drive.

Selain itu, saat memasuki area pameran, pengunjung langsung disambut oleh deretan parade mobil dengan promo terbaik dari para peserta JAW 2022.

Adapun mobil-mobil yang dapat dicoba pada arena test drive adalah Daihatsu Rocky, Daihatsu All New Xenia, Honda All New BRV, Hyundai Kona, Hyundai Santa Fe, Hyundai Staria, Hyundai Creta, Hyundai Palisade, Isuzu D-Max, Isuzu MU-X, KIA Sonet, KIA Carnival, KIA Seltos, Mazda CX-3, Mazda CX-9, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Pajero, MG HS i-Smart, MG ZS, Nissan Kicks, Nissan Leaf, Suzuki All New Ertiga, Suzuki XL7, Toyota Veloz, Toyota Raize, Wuling Almaz, dan Wuling Cortez.

Berlangsung dengan protokol kesehatan ketat, opening ceremony JAW 2022 akan dilaksanakan pada Selasa (15/3/2022) dan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Adapun waktu buka pameran ini adalah pukul 11.00-21.00 WIB untuk weekdays dan pukul 10.00-21.00 untuk weekend.

Pengunjung yang hadir harus memastikan telah memenuhi beberapa syarat berikut: untuk pengunjung yang berusia 12 tahun ke atas telah memenuhi vaksin lengkap 2x dosis dan minimal 1x dosis untuk anak berusia 6-12 tahun, serta telah terdaftar di aplikasi PeduliLindungi. Pengunjung juga diwajibkan memakai masker, menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak selama berada di area pameran.

Untuk menghindari kerumunan, tiket JAW 2022 hanya dijual secara online pada aplikasi Auto360, yang tersedia pada Apple App Store dan Google Play Store. Untuk tiketnya sendiri akan terbagi menjadi tiket weekdays (Senin-Jumat) seharga Rp50.000, dan tiket weekend (Sabtu-Minggu) seharga Rp70.000.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tentang Jakarta Auto Week dan berbagai penawaran menarik yang diberikan, ikuti Instagram @JakartaAutoWeek dan situs www.jakartaautoweek.com.