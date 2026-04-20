Selain Perketat Aturan, BPOM Gandeng Polri Tindak Penjual Tramadol-Ketamin

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).(Foto: inilah.com/Diana Rizky)

Ukuran Font Kecil Besar

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan memperketat aturan terhadap obat-obat tertentu, seperti Tramadol dan Ketamin yang belakangan semakin marak peredarannya di tengah masyarakat.

"Pertama, kami akan membuatkan aturan yang lebih tegas yang berhubungan dengan obat-obat tertentu. Kemudian yang kedua, tentu berdasarkan kewenangan Badan POM akan melaksanakan pengawasan yang lebih ketat terhadap obat-obat tertentu tadi," tutur Ikrar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

"Kami janji akan lebih tegas (dan) turun langsung bukan hanya ke apotek, tapi ke toko-toko obat dan bahkan gerai-gerai di masyarakat yang digunakan secara tidak tepat," lanjutnya.

Dia mengaku jika dalam proses penindakan terdapat berbagai teror dan tekanan yang dihadapi di lapangan. Namun Ikrar meyakini bila hal ini sudah menjadi konsekuensi dari tanggung jawab yang diembannya.

"Kita diharapkan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), supaya kita bisa bekerja lebih tenang tapi tentu tetap terukur," ujarnya.

Terkait penyalahgunaan Ketamin, Ikrar menjelaskan obat ini seringkali digunakan untuk tato, melalui penyuntikan dan dikonsumsi di tempat-tempat hiburan, serta kerap dicampur dengan rokok dan sebagainya.

Sementara itu terkait cairan melalui vape, Ikrar mengaku sudah mendapat informasi perihal itu dan kedepan akan diatur secara bersama dengan kementerian terkait.

"Tapi kita pokoknya masukkan itu hubungannya dengan peraturan pemerintah nomor 28 dan itu kewenangannya Badan POM. Jadi kita tindak termasuk yang vape yang mengandung obat-obat tertentu," tegas Ikrar.

"Kenapa bukan BNN (yang kita gandeng), karena ini bukan narkotik jadi kita gandeng kepolisian, karena tenaga PPNS kami kan terbatas jumlahnya," jelasnya.