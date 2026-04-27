Selain Poundsterling, El Rumi Beri Mahar Syifa Hadju Logam Mulia 26 & 4 Gram

Keluarga besar Ahmad Dhani saat berfoto bersama pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju di Hotel Raffles Jakarta, Minggu (26/4/2026).(Foto: Dok. Instagram Ahmad Dhani)

Pasangan selebriti El Rumi dan Syifa Hadju akhirnya resmi menyandang status sebagai suami istri. Prosesi akad nikah hingga resepsi berlangsung di Hotel Raffles Jakarta pada Minggu (26/4/2026).

Dalam momen akad nikah, detail mahar yang diberikan El Rumi kepada Syifa menarik perhatian. El diketahui memberikan mas kawin berupa uang tunai senilai 2.026 poundsterling serta logam mulia dengan berat yang sangat spesifik.

Belakangan, logam mulia tersebut diberikan dalam dua keping terpisah, yakni seberat 26 gram dan 4 gram. Pemilihan angka ini ternyata memiliki filosofi yang mendalam, merujuk pada tanggal pernikahan mereka, yakni tanggal 26 di bulan ke-4 (April).

Angka-angka ini kemudian disempurnakan dengan jumlah uang 2.026 poundsterling yang merepresentasikan tahun pernikahan mereka.

Berdasarkan siaran prosesi akad nikah yang tayang di televisi swasta, Senin (27/4/2026), pemilihan mata uang poundsterling bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan bentuk nostalgia sekaligus penghormatan terhadap perjalanan pendidikan El Rumi di Inggris.

Sebagaimana diketahui, putra kedua dari musisi Ahmad Dhani ini merupakan lulusan University of Westminster, Inggris, dengan gelar Bachelor of Arts (BA).

Sebelumnya, Habib Usman bin Yahya yang turut hadir sebagai pembaca doa dan penceramah mengatakan, prosesi akad nikah El dan Syifa berlangsung dengan suasana yang sangat khidmat dan penuh haru.

"Alhamdulillah pernikahannya sudah selesai akad nikahnya. Semoga rumah tangganya sakinah, mawadah, warahmah. Di dalamnya keluarganya, El dan Syifa mendapatkan ketenangan, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rumah tangga tersebut menjadi contoh bagi rumah tangga-rumah tangga anak muda yang lainnya," ujar Habib Usman usai prosesi acara.

Habib Usman pun memberikan kesaksian mengenai kemantapan hati El Rumi saat membacakan ijab qabul. Menurutnya, putra kedua Ahmad Dhani tersebut tampak sangat tenang dan tegas saat mengucapkan janji suci di hadapan penghulu dan saksi.

"Tadi acaranya masyaallah, sangat khidmat, tenang, dan El masyaallah pas kalimat, ijab kabulnya ya, tegas dan sekali doang, sekali selesai," lanjutnya.

Sementara itu, rangkaian resepsi pernikahan El dan Syifa juga turut dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto.

Selepas menghadiri acara resepsi tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan kehadirannya memang untuk memenuhi undanga Ahmad Dhani, ayah dari El Rumi.

Kepala Negara juga menegaskan hubungannya dengan keluarga besar Ahmad Dhani memang sangat dekat.

"Ya, ini karena saya sahabat baik sama Ahmad Dhani, sama keluarganya. Dia juga kader, kader kami (Partai Gerindra-red), ya. Ya saya kira wajar dan baik, saya datang diundang. Alhamdulillah baik semua lancar, ya," kata Prabowo.