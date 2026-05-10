Minggu, 10 Mei 2026 | 22 Dzulqa'dah 1447
Selamat! Al Ghazali dan Alyssa Daguise Umumkan Kelahiran Anak Pertama, Ini Namanya

OlehHarris Muda
Minggu, 10 Mei 2026 - 17:22 WIB
Pasangan selebriti Al Ghazali dan Alyssa Daguise. (Dokumentasi: Tangkapan layar dari Instagram Al Ghazali)

Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebriti Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Keduanya kini resmi menyandang status sebagai orang tua setelah Alyssa melahirkan anak pertama mereka, Minggu (10/5/2026).

Kabar gembira ini dibagikan langsung oleh Al Ghazali melalui akun Instagram pribadinya. Pasangan ini dikaruniai seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali.

Dalam unggahan tersebut, Al memamerkan potret hangat dirinya bersama Alyssa yang masih berada di ruang perawatan rumah sakit sambil mendekap buah hati mereka.

"Selamat datang ke dunia, putri cantik kami. Hari ini, dunia terasa lebih lembut, lebih cerah, dan lebih bermakna secara bersamaan karena akhirnya kamu berada dalam pelukan kami," tulis Al.

Bagi Al dan Alyssa, kelahiran Soleil merupakan kado terindah sekaligus jawaban atas penantian mereka. Al pun mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam untuk sang buah hati yang kini menjadi cahaya baru dalam keluarga kecil mereka.

"Soleil, kamu telah mengisi hati kami dengan cinta yang begitu dalam hingga terasa tak terbatas. Kamu adalah jawaban dari doa-doa kami, berkah terbesar kami, dan cahaya matahari selamanya bagi kami," lanjutnya.

Lebih lanjut, Al menegaskan rasa sayang mereka sebagai orang tua tidak akan pernah bisa terlukiskan oleh apa pun.

"Mama dan Ayah mencintaimu lebih dari sekadar kata-kata yang bisa dijelaskan. Alhamdulillah," ujar Al.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari rekan sesama artis dan para penggemar yang turut bersukacita atas kelahiran anggota keluarga baru dari musisi Ahmad Dhani tersebut.

