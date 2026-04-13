Selamat! Rizky Ridho Resmi jadi Ayah

Kabar bahagia menyelimuti penggawa Persija Jakarta sekaligus Timnas Indonesia, Rizky Ridho. Ia resmi menyandang status sebagai seorang ayah.

Ya, istri Ridho, Sendy Aulia, baru saja melahirkan anak pertama mereka, Senin (13/4/2026). Kabar tersebut dibagikan langsung oleh Ridho melalui akun Instagram pribadinya. Pasangan ini dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ebrahim Khalif Nadirizky.

“Alhamdulillah ya Allah, amanah dari Allah, akan kami jaga dengan do’a dan cinta,” kata Ridho dalam unggahnya.

Kelahiran sang buah hati hanya berselang dua hari setelah Ridho tampil bersama Persija saat menghadapi mantan timnya, Persebaya Surabaya, pada pekan ke-27 Super League 2025/2026.

Dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4/2026), Persija meraih kemenangan meyakinkan 3-0.

Tiga gol kemenangan Macan Kemayoran dicetak oleh Allano Lima serta brace dari Eksel Runtukahu.

Kehadiran sang anak tentu saja menjadi suntikan motivasi tambahan bagi Ridho di sisa musim ini. Apalagi, Persija masih bersaing dalam perburuan gelar Super League 2025/2026.

Tim ibu kota saat ini menempati peringkat ketiga dengan 55 poin, tertinggal dari Persib Bandung di puncak klasemen dengan 64 poin, serta Borneo FC di posisi kedua dengan 60 poin.

Persija masih memiliki tujuh pertandingan tersisa sebelum menutup musim. Dalam waktu dekat, mereka dijadwalkan bertandang ke markas PSBS Biak pada pekan ke-28 Super League 2025/2026.

Rizky dan Sendy resmi melangkah ke pelaminan, Minggu, 22 Juni 2025 lalu, di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Ridho menikahi Sendy dengan mahar seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar Rp1 juta.

Prosesi sakral itu berlangsung sederhana namun khidmat. Acara akad nikah hanya dihadiri oleh keluarga inti dan sejumlah sahabat dekat, termasuk beberapa rekan satu tim Ridho di Persija.

"Alhamdulillah Sah," tulis bek Persija Jakarta dalam unggahan tersebut.

Usai akad, Ridho dan Sendy langsung menggelar acara resepsi pernikahan. Pasangan ini melangsungkan dua sesi pesta, pertama bertemakan tradisional yang kental nuansa adat Jawa. Sementara sesi kedua mengusung tema formal.

Kedua resepsi itu diketahui berlangsung sebuah hotel di Surabaya. Pada sesi pertama yang bertajuk temu manten ini, Ridho dan istri ini melakukan beberapa rangkaian prosesi adat. Resepsi pertama ini kental dengan nuansa Jawa dan berlangsung khidmat

Sementara resepsi kedua berlangsung lebih santai. Acara ini juga turut dihadiri oleh para sahabat Rizky Ridho dari kalangan pesepak bola. Sebut saja, Marselino Ferdinan, Nadeo Argawinata, Pratama Arhan hingga Ernando Ari.