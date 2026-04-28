Selamatkan UMKM, Menko Airlangga: Pemerintah Hapus Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (tengah) dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie (kiri) dalam jumpa pers di sela Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa (13/1/2026). (Foto: ANTARA/Harianto).

Ukuran Font Kecil Besar

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah membebaskan bea masuk impor LPG dan bahan baku plastik. Kebijakan ini diambil untuk menurunkan harga plastik yang banyak dikeluhkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket percepatan ekonomi melalui Satgas Percepatan Ekonomi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Selama ini, pasokan nafta sebagai bahan baku pembuatan plastik tersendat akibat penutupan Selat Hormuz.

Industri plastik dan petrokimia di Indonesia diketahui sangat bergantung pada nafta impor dari Timur Tengah. Kondisi serupa juga terjadi pada LPG, yang sebagian besar masih dipenuhi dari impor untuk kebutuhan dalam negeri.

“Impor LPG biaya masuknya diturunkan dari 5 persen menjadi 0 persen. Sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, Satgas Percepatan Ekonomi tersebut akan dibagi menjadi lima kelompok kerja (pokja) yang menangani perumusan strategi pertumbuhan ekonomi, percepatan implementasi program melalui penyelesaian hambatan (debottlenecking), regulasi, perdagangan, serta monitoring dan evaluasi anggaran.

Selain itu, Menko Airlangga menyebut pemerintah akan membebaskan bea masuk terhadap bahan plastik kemasan yang terdampak keterbatasan pasokan nafta, seperti polipropilena, polietilena, LLDPE, dan HDPE. Kebijakan ini diambil karena harga bahan baku plastik naik 50–100 persen dan berdampak pada industri makanan dan minuman.

“Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode selama 6 bulan. Nanti kita lihat situasi setelah 6 bulan seperti apa,” jelasnya.

Menko Airlangga mengatakan, kebijakan serupa juga telah diterapkan oleh India, sehingga Indonesia perlu melakukan penyesuaian agar industri tidak tertekan akibat gejolak global.

Asal tahu saja, kebutuhan LPG di dalam negeri mencapai 8,6 juta ton. Sedangkan kapasitas produksi nasional sekitar 1,6-1,7 juta ton. Sehingga total impor LPG mencapai 7 juta ton.

Sedangkan data Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), menyatakan ekspor nafta dari Timur Tengah mencapai jutaan ton per tahun. Dengan Arab Saudi dan Oman sebagai pemasok utama.

Arab Saudi mengekspor sekitar 3,6 juta ton nafta per tahun, sementara Oman mengekspor sekitar 2,7 juta ton per tahun. Selain itu, hampir 4 juta ton nafta melewati Selat Hormuz menuju Asia setiap bulan.

