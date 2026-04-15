Selat Hormuz Bergeliat: 20 Kapal Melintas di Tengah Blokade Ketat AS terhadap Iran

Jagat maritim di Selat Hormuz mulai menunjukkan dinamika baru. Meski Amerika Serikat (AS) resmi memberlakukan blokade terhadap Iran, urat nadi perdagangan dunia tersebut nyatanya masih berdenyut.

Laporan teranyar dari The Wall Street Journal pada Selasa (14/4/2026), mengutip sejumlah pejabat tinggi AS, menyebutkan lebih dari 20 kapal komersial telah melintasi perairan strategis tersebut dalam 24 jam terakhir.

Kapal-kapal yang melintas terdiri dari berbagai jenis, mulai dari kapal kargo, kapal kontainer, hingga kapal tanker raksasa. Meski militer AS berjaga ketat, jalur ini tetap terbuka bagi kapal-kapal yang tidak memiliki keterkaitan dengan pelabuhan di Iran.

Strategi 'Gelap' di Perairan Panas

Menariknya, di tengah adu urat syaraf antara Washington dan Teheran, sejumlah kapal dilaporkan mengambil langkah ekstrem. Beberapa kapal memilih berlayar dengan mematikan sistem transponder mereka.

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko serangan dari pihak Iran atau menghindari deteksi yang tidak diinginkan di tengah situasi keamanan yang sangat fluktuatif.

Gagalnya Diplomasi Islamabad

Ketegangan yang terjadi saat ini merupakan imbas langsung dari buntuya jalur diplomasi. Sebelumnya, pada 11 April 2026, Iran dan AS sempat memulai perundingan di Islamabad, Pakistan. Saat itu, Presiden Donald Trump sempat menebar optimisme mengenai tercapainya kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan.

Namun, harapan itu pupus hanya dalam sehari. Pada 12 April, Wakil Presiden AS JD Vance yang memimpin delegasi mengumumkan bahwa negosiasi telah gagal total. Delegasi AS memilih angkat kaki dari Islamabad tanpa membawa satu pun lembar kesepakatan.

Trump Perintahkan Blokade Total

Kegagalan di meja perundingan langsung dibalas Trump dengan kebijakan tangan besi. Pada hari yang sama dengan kepulangan JD Vance, Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk memulai blokade terhadap seluruh kapal yang masuk maupun keluar dari pelabuhan Iran.

Tak hanya itu, Trump mengeluarkan instruksi spesifik: lacak dan cegat semua kapal yang masih nekat membayar biaya lintasan (transit fee) kepada Teheran untuk melewati Selat Hormuz.

Blokade militer ini telah resmi berlaku sejak Senin (13/4/2026) pukul 14.00 waktu setempat. Sejauh ini, Washington hanya memberikan pengecualian bagi kapal-kapal yang menuju pelabuhan non-Iran untuk melintas dengan bebas, guna menjaga stabilitas pasokan logistik global.