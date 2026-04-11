Selat Hormuz Bikin Trump Bertekuk Lutut: Duit Iran Rp102,5 Triliun di Qatar Bisa Dicairkan

Pasca gencatan senjata dengan AS, Iran kini kendalikan penuh Selat Hormuz sehingga berpeluang mendikte harga minyak global dan kenakan tarif kapal. (Foto: iStock)

Presiden AS, Donald Trump dikabarkan menyetujui pencairan dana milik Iran senilai US$6 miliar atau sekitar Rp102,5 triliun yang tersimpan di bank Qatar.

Langkah ini dinilai bukan sekadar kebijakan finansial, melainkan bagian dari manuver geopolitik terkait stabilitas jalur energi global di Selat Hormuz.

Informasi tersebut mencuat di tengah perundingan antara Washington dan Teheran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Pencairan dana disebut berkaitan dengan upaya menjamin keamanan distribusi minyak dunia yang melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran paling strategis secara global.

Mengutip Reuters, Sabtu (11/4/2026), Gedung Putih disebut telah memberi sinyal persetujuan untuk melepas dana Iran yang selama ini dibekukan di Qatar. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AS maupun otoritas Qatar terkait kabar tersebut.

Selat Hormuz selama ini menjadi titik krusial dalam dinamika geopolitik energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melintasi jalur tersebut, sehingga setiap eskalasi konflik di kawasan berpotensi langsung mengguncang harga energi dan stabilitas ekonomi global.

Pemerintah Iran dinilai memiliki posisi tawar yang kuat. Negara tersebut kerap dikaitkan dengan ancaman penutupan atau gangguan terhadap jalur pelayaran di Hormuz, terutama saat ketegangan dengan AS dan sekutunya meningkat.

Pencairan dana Iran pun dipandang sebagai bagian dari pendekatan baru Washington yang lebih pragmatis. Alih-alih mengandalkan tekanan maksimal melalui sanksi, AS mulai membuka ruang insentif ekonomi guna meredam eskalasi dan menjaga stabilitas kawasan.

Aset Iran tersebut sejatinya telah dibekukan sejak 2018, seiring kebijakan sanksi yang diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Dana itu berasal dari hasil penjualan minyak Iran ke Korea Selatan yang kemudian tertahan di sistem perbankan internasional.

Pada 2023, pencairan dana sempat disepakati dalam kerangka pertukaran tahanan antara AS dan Iran. Namun, rencana itu dibatalkan setelah meningkatnya konflik di kawasan, termasuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Dalam skema terbaru, dana tersebut telah dipindahkan ke Qatar sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internasional. Saat itu, AS menegaskan dana hanya dapat digunakan untuk keperluan kemanusiaan, seperti pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Meski demikian, nilai strategis dana tersebut jauh melampaui aspek kemanusiaan. Bagi Iran, akses terhadap aset beku menjadi krusial untuk menopang cadangan devisa yang tertekan akibat sanksi berkepanjangan, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam negosiasi dengan AS.

Melansir Euronews, total aset Iran yang dibekukan di luar negeri diperkirakan melebihi US$100 miliar. Isu pencairan dana ini pun menjadi salah satu tuntutan utama Teheran dalam setiap perundingan dengan Washington.

Di sisi lain, langkah AS membuka akses terhadap dana Iran mencerminkan kekhawatiran atas dampak ekonomi global jika konflik di kawasan terus memburuk. Gangguan di Selat Hormuz berpotensi mendorong lonjakan harga minyak, memperparah inflasi, dan menekan pertumbuhan ekonomi dunia.

Dengan demikian, pencairan dana Iran tidak hanya mencerminkan dinamika hubungan bilateral AS-Iran, tetapi juga menggambarkan bagaimana stabilitas energi global kini menjadi faktor utama dalam perhitungan geopolitik Washington.