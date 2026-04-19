Selat Hormuz Kembali Memanas, Dua Kapal Pertamina Tertahan di Teluk Arab

Dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS), salah satunya 'Gamsunoro', terjebak di Teluk Arab imbas memanasnya kembali konflik Iran-AS di Selat Hormuz. (Foto: Dok. Bakom RI)

Ketegangan geopolitik yang kembali mendidih di Timur Tengah mulai berdampak langsung pada aset pelayaran nasional. PT Pertamina International Shipping (PIS) mengonfirmasi bahwa dua kapal raksasa miliknya, yakni 'Pertamina Pride' dan 'Gamsunoro', saat ini tertahan di perairan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.

Kondisi ini merupakan imbas langsung dari situasi keamanan yang sangat dinamis dan memburuknya kembali relasi antara Iran dan Amerika Serikat di jalur pelayaran strategis tersebut.

Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, menegaskan bahwa pihak manajemen terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan kapal dan eskalasi konflik di lapangan.

"Kedua kapal PIS, yaitu 'Pertamina Pride' dan 'Gamsunoro', saat ini masih berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi yang sangat dinamis di sana," ujar Vega dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026).

Keselamatan Awak Jadi Prioritas Utama

Menyikapi blokade dan potensi ancaman militer di Selat Hormuz, PIS tidak mengambil risiko. Vega menyatakan bahwa perusahaan saat ini tengah menjalin koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan otoritas keamanan berwenang.

Langkah ini diambil guna menyusun rencana pelayaran (passage plan) yang paling aman bagi kedua kapal beserta seluruh muatannya.

"Keselamatan seluruh awak kapal, keamanan kapal, serta muatannya menjadi prioritas utama perusahaan saat ini. Kami berharap kondisi segera kondusif agar kapal dapat melanjutkan pelayaran dengan aman," tegasnya.

Drama 24 Jam Buka-Tutup Selat Hormuz

Tertahannya kapal pelat merah ini tak lepas dari kebingungan status keamanan di Selat Hormuz. Baru pada Jumat (17/4/2026) lalu, jalur air yang mengangkut seperlima pasokan minyak global ini diumumkan terbuka untuk pelayaran komersial.

Namun, tak sampai 24 jam kemudian, Iran kembali menarik kendali penuh atas selat tersebut ke 'kondisi sebelumnya' (tertutup). Berdasarkan laporan The Guardian, langkah drastis ini diambil Teheran sebagai bentuk perlawanan atas perselisihan yang terus berlanjut dengan Washington terkait blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Komando operasional militer Iran, Khatam Al-Anbiya, dengan tegas menyamakan blokade AS tersebut sebagai tindakan 'pembajakan'.

"Sampai AS memulihkan kebebasan navigasi sepenuhnya untuk kapal-kapal dari asal Iran ke tujuan, dan sebaliknya, situasi di Selat Hormuz akan tetap dikendalikan secara ketat oleh angkatan bersenjata kami," bunyi pernyataan resmi militer Iran.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump bersikeras bahwa blokade yang dilakukan pihaknya akan tetap berlaku penuh sampai Teheran mau tunduk pada kesepakatan baru dengan Washington, terutama yang berkaitan dengan penghentian program nuklir Iran.

Imbas dari adu urat saraf kedua negara ini, pelayaran komersial global, termasuk milik Indonesia, kini harus menanggung kerugian waktu dan biaya akibat rute yang terputus.