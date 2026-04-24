Selat Hormuz Memanas: Uni Eropa Siapkan Misi Militer demi Jamin Navigasi Bebas

Uni Eropa (UE) mulai gerah dengan kebuntuan di Selat Hormuz yang kian mencekam. Kepala kebijakan luar negeri UE Kaja Kallas secara resmi mengusulkan penguatan misi angkatan laut blok tersebut untuk memastikan jalur pelayaran strategis itu tetap terbuka bagi perdagangan dunia.

Usulan tersebut disampaikan Kallas kepada para pemimpin Uni Eropa dalam sebuah pertemuan informal di Siprus, Jumat (24/4/2026). Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Eropa tidak ingin ekonomi global tersandera oleh blokade laut yang kini tengah berlangsung di kawasan tersebut.

Kebebasan Navigasi Harga Mati

Kaja Kallas menegaskan bahwa kebebasan navigasi internasional di Selat Hormuz tidak bisa ditawar oleh pihak mana pun. Ia mendesak agar jalur tersebut segera dibuka kembali tanpa adanya pungutan atau hambatan militer.

"Semua pihak sangat jelas bahwa kebebasan navigasi tidak dapat ditawar, sehingga Selat Hormuz harus dibuka tanpa pungutan apa pun, dan kita perlu melakukan upaya untuk itu," tegas Kallas menjelang hari kedua pertemuan di Siprus.

Untuk mempercepat langkah tersebut, Kallas mengusulkan pemanfaatan operasi militer yang sudah ada di kawasan, yakni Operasi Aspides dan Operasi Atalanta. Menurutnya, memperkuat misi tersebut dengan tambahan kapal perang dan perlengkapan mutakhir adalah cara tercepat untuk membentuk "koalisi sukarela" yang efektif.

Dampak Blokade dan Gagalnya Diplomasi

Situasi di kawasan ini memang terus memburuk sejak awal tahun. Pada 28 Februari lalu, serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target-target di Iran memicu kerusakan masif serta korban sipil. Eskalasi tersebut sempat mereda sementara ketika Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April.

Namun, harapan akan perdamaian permanen perlahan sirna setelah perundingan lanjutan di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa hasil atau deadlock. Alih-alih melunak, Amerika Serikat justru mulai memberlakukan blokade ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran.

Kondisi ini membuat Selat Hormuz, yang merupakan urat nadi pasokan energi dunia, menjadi zona merah yang penuh dengan ketidakpastian.

Strategi 'Dua Muka' Donald Trump

Ketegangan mencapai babak baru pada 21 April, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang cukup kontradiktif. Trump mengumumkan akan memperpanjang masa gencatan senjata dengan Iran, namun di sisi lain, ia memerintahkan militer AS untuk tetap melanjutkan blokade laut di Selat Hormuz.

Langkah Trump ini dipandang sebagai upaya menekan ekonomi Teheran hingga titik nadir sembari menghindari konfrontasi militer terbuka berskala besar. Namun, bagi Uni Eropa, strategi blokade ini merupakan ancaman serius bagi rantai pasok global.

Dengan usulan Kallas ini, Uni Eropa kini bersiap mengambil peran lebih aktif—bahkan jika harus bergesekan dengan strategi blokade sekutu dekatnya, Amerika Serikat—demi memastikan stabilitas navigasi di salah satu jalur laut tersibuk di dunia tersebut.