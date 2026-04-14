Selat Hormuz Mencekam, China Ingatkan AS: Blokade Bukan Solusi!

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (13/4/2026). (Foto: dpa/Johannes Neudecker)

Ukuran Font Kecil Besar

Eskalasi di Selat Hormuz mencapai titik didih. Pemerintah China secara terbuka mengkritik langkah Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan blokade maritim di jalur nadi energi dunia tersebut. Beijing menegaskan bahwa tindakan militeristik Washington tidak akan menyelesaikan akar masalah di Timur Tengah.

"Akar penyebab gangguan di Selat Hormuz adalah konflik militer. Untuk menyelesaikan masalah ini, konflik harus dihentikan sesegera mungkin," tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (13/4/2026).

Langkah drastis Washington ini diambil menyusul kegagalan perundingan damai antara delegasi AS yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance dan pihak Iran yang diwakili Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf di Islamabad, Pakistan, akhir pekan lalu.

Ancaman 'Pemusnahan' dari Trump

Komando Pusat (CENTCOM) AS telah memulai blokade total pada Senin (13/4) pukul 14.00 waktu setempat. Blokade ini berlaku bagi seluruh kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran, baik di Teluk Arab maupun Teluk Oman.

Presiden AS Donald Trump bahkan melontarkan ancaman mengerikan melalui platform Truth Social. Ia memperingatkan bahwa kapal-kapal Iran akan "dimusnahkan" jika berani mendekati zona blokade.

"Peringatan: Jika ada kapal (Iran) yang mendekati BLOKADE kami, mereka akan segera DIELIMINASI," tulis Trump dengan nada provokatif.

Respons Keras Teheran

Di pihak lain, Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menuding kegagalan kesepakatan di Islamabad disebabkan oleh sikap "maksimalis" AS. Ia menyebut Washington tidak memetik pelajaran dari sejarah diplomasi kedua negara selama 47 tahun terakhir.

"Niat baik akan dibalas dengan niat baik. Permusuhan akan melahirkan permusuhan," cetus Araghchi.

Senada dengan itu, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengeluarkan peringatan balasan yang tak kalah sengit. IRGC mengancam bahwa tidak ada pelabuhan di kawasan Teluk yang akan aman jika AS bersikeras menutup akses Iran. Mereka menegaskan, kapal-kapal yang berafiliasi dengan "musuh" akan dilarang melintasi Selat Hormuz.

Urat Nadi Dunia Lumpuh

Dampak dari ketegangan ini langsung terasa secara global. Segera setelah pengumuman blokade, lalu lintas kapal di Selat Hormuz berhenti total. Banyak kapal tanker mulai berbalik arah, menghindari risiko terjebak dalam zona tempur.

Situasi ini sangat mengkhawatirkan mengingat Selat Hormuz merupakan jalur bagi 20 persen pasokan minyak, produk petroleum, dan gas alam cair (LNG) dunia. Gangguan di jalur ini dipastikan bakal mengguncang pasar energi global secara masif.

Posisi China: Tetap Tenang dan Menahan Diri

China, sebagai salah satu konsumen energi terbesar dunia, meminta semua pihak untuk menahan diri. Guo Jiakun menyatakan bahwa Beijing siap bekerja sama dengan pihak mana pun untuk menjaga stabilitas rantai pasokan dan keamanan energi global.

"Negosiasi lebih baik dibanding menyulut kembali api perang. Kondisi akan tercipta untuk pemulihan perdamaian di Teluk secepatnya jika semua pihak memilih jalur politik dan diplomatik," ucap Guo.

Meski gencatan senjata sementara sempat disepakati pada 8 April lalu, nyatanya situasi di lapangan tetap rapuh. Isu Lebanon dan pembersihan ranjau di Selat Hormuz kini menjadi kerikil tajam yang sewaktu-waktu bisa memicu ledakan konflik terbuka yang lebih besar antara dua musuh bebuyutan tersebut.