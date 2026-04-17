Selat Hormuz Tersegel, Kemenperin Pastikan Pasokan Plastik Nasional Tetap Aman

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari raksasa hulu petrokimia, industri antara, hilir, hingga sektor daur ulang plastik di Jakarta, Jumat (17/4/2026). (Foto: Inilah.com/Clara Anna)

Di tengah memanasnya eskalasi geopolitik di Selat Hormuz, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bergerak cepat mengamankan rantai pasok industri domestik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan jaminan bahwa stok plastik nasional masih dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepastian ini didapat usai Menperin mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari raksasa hulu petrokimia, industri antara, hilir, hingga sektor daur ulang plastik di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata 'seharusnya', karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat,” tegas Agus Gumiwang dalam keterangannya.

Logistik Terdistorsi, Pengiriman Molor ke 50 Hari

Meski stok dipastikan aman, Menperin tidak menampik adanya tekanan hebat pada struktur harga. Penutupan Selat Hormuz telah memicu distorsi biaya logistik dan pengenaan surcharge premium di pelabuhan.

Hambatan paling krusial terasa pada waktu pengiriman bahan baku impor. Jika biasanya pengiriman hanya memakan waktu 15 hari, kini membengkak hingga 50 hari. Kondisi ini secara otomatis meningkatkan beban biaya produksi yang harus dipikul pelaku industri.

“Situasi ini menjadi pendorong bagi kita untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional. Kita harus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor,” imbuhnya.

CPO Jadi Opsi Substitusi Bahan Baku

Salah satu terobosan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah eksplorasi bahan baku alternatif untuk substitusi nafta. Pemerintah mulai melirik penggunaan Crude Palm Oil (CPO) domestik sebagai sumber bahan baku petrokimia.

Walaupun secara keekonomian harga CPO saat ini masih relatif tinggi, opsi ini dinilai sangat strategis untuk menjaga kedaulatan industri nasional di masa depan. “Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya perlu dihitung secara matang,” jelas Menperin.

Proteksi Pasar Domestik

Dalam kesempatan yang sama, para investor dan asosiasi seperti INAPLAS hingga ADUPI menitipkan harapan agar pemerintah memperkuat perlindungan pasar dalam negeri. Di tengah ketatnya persaingan mendapatkan bahan baku global, gempuran produk impor dianggap menjadi ancaman serius bagi daya saing perusahaan lokal.

Menperin menegaskan, pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi (BBM) dengan kebutuhan bahan baku industri petrokimia agar manufaktur nasional tetap tegak berdiri.

Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran pemain besar otomotif dan kemasan, di antaranya PT Chandra Asri Petrochemical, Lotte Chemical, hingga berbagai asosiasi seperti GIATPI dan Rotokemas. Kemenperin berjanji akan terus hadir mengawal ketahanan sektor manufaktur menghadapi dinamika global yang kian tak menentu.