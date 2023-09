Selebgram Sampai Artis Pasang Iklan di New York Times Square, Biayanya Berapa?

Berapa biaya yang diperluin buat ngiklan di Times Square New York?



Sederet artis, selebritis, influencer, sampai selebgram Indonesia bergantian memajang wajahnya di jalanan Times Square New York City, Amerika Serikat.



Times Square merupakan area tersebut pusat bisnis dan wisata tersibuk di dunia yang dilalui 380.000 pejalan kaki dan pengemudi setiap harinya.

Untuk biaya iklan di Times Square, tergantung tata letak dari pemasangan iklan produknya. Semakin lokasinya ditempatkan di jalan yang banyak dilalui pejalan kaki, maka harga iklan pun semakin mahal.



Menurut Times Square NYC, tarif beriklan di area Times Square berkisar antara US$ 1,1 – 4 juta (Rp 15 – 57 miliar) per tahun atau US$ 5000 sampai $50.000 (Rp 72- 724 juta) per harinya. Sementara biaya yang diperlukan untuk beriklan papan reklame terbesar Time Square berkisar US$ 3 juta (Rp 43 miliar) per bulan.





Google adalah perusahaan pertama yang menyewa papan iklan digital terbesar dan paling mahal di Times Square. Google pernah menyewa layar seukuran lapangan sepak bola dengan tinggi gedung delapan lantai seharga Rp 362 miliar selama bulan pada 2015.