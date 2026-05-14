Selera John Herdman Membingungkan: Pemain Cadangan Dipanggil, Ezra dan Adam Alis Dicuekin

Pelatih Kepala Indonesia John Herdman memberi isyarat saat pertandingan FIFA Series 2026 antara Indonesia dan Bulgaria di Stadion Gelora Bung Karno pada 30 Maret 2026 di Jakarta, Indonesia. (Foto: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)

Keputusan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, dalam pemanggilan pemain, khususnya untuk Piala ASEAN atau AFF 2026, kembali mendapat sorotan tajam.

Jurnalis senior sekaligus pengamat sepak bola nasional, Haris Pardede alias Bung Harpa, menilai pemilihan sang pelatih terkesan membingungkan.

Harpa menyoroti setidaknya ada tiga pemain yang dinilai layak mendapat panggilan jika berkaca pada statistik impresif mereka musim ini. Salah satu nama tersebut adalah Ezra Walian.

Ezra yang kini menjelma sebagai salah satu pemain lokal paling produktif di Super League secara mengejutkan tak pernah dilirik Herdman dalam dua kesempatan terakhir. Selain ajang AFF mendatang, Ezra sebelumnya juga tak mendapat panggilan pada FIFA Series Maret lalu.

Sepanjang musim ini, Ezra tercatat sudah berkontribusi lewat enam gol dan sembilan asis dari total 23 laga bersama Persik Kediri.

"Memang ini hak pelatih ya cuma kita kayak bingung gituloh gua kalau misalnya ada di situ gua akan nanya kenapa Ezra Walian enggak lu panggil walaupun hak lu gitu kan," ujar Bung Harpa dalam program Arena Talk di YouTube Inilah.com, dikutip Rabu (13/5/2026).

"Terus yang kedua untuk TC kali ini kan juga enggak dipanggil juga Ezra kan kalau enggak salah iya belum belum ada itu juga agak bingung kenapa gitu," tambahnya lagi.

Selain Ezra, Bung Harpa turut mencermati performa penggawa lokal lainnya, yakni Adam Alis. Baru-baru ini, gelandang Persib Bandung tersebut mampu menunjukkan kelasnya saat tampil dalam laga klasik melawan Persija Jakarta.

Pada partai pekan ke-32 Super League 2025/2026 itu, Adam Alis tampil sebagai pahlawan Maung Bandung lewat catatan dua gol.

Berkat kontribusi tersebut, tim asal Kota Kembang sukses membawa pulang tiga poin lewat kemenangan 2-1, sekaligus menjaga asa meraih gelar liga untuk ketiga kalinya secara beruntun.

"Penampilan Adam Alis menurut gua walaupun memang dia accelerate-nya di pekan-pekan terakhir ya tapi gua rasa patut dipertimbangkan lah lawan dia udah tiga gol. Lawan Bayangkara satu gol kemarin, lawan Persija dua gol gua rasa patut dipertimbangkan," tegas Harpa.

Terakhir, Harpa melihat potensi besar dalam diri bek Borneo FC, Komang Teguh. Bek tengah berusia 24 tahun itu tampil reguler bersama Pesut Etam musim ini dan memiliki statistik yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Pemain yang turut mengantar Indonesia juara SEA Games 2023 ini tampil sebanyak 30 laga dengan koleksi empat gol.

Sayangnya, nama Komang justru kalah saing dari Muhammad Ferarri, bek Bhayangkara FC yang sudah menghuni bangku cadangan selama kurang lebih lima bulan terakhir.

"Satu lagi sebenarnya ada Komang Teguh, Borneo FC Komang Teguh iya kalau enggak salah bek yang paling subur deh bek timnas gua enggak tahu ya kalau enggak salah dia paling empat gol pemain inti ya dan timnya juga sekarang kangkat ya," pungkas Bung Harpa.