Seluruh Pertandingan IBL Hari Ini Resmi Ditunda

Seluruh pertandingan IBL 2022 hari ini, Selasa (2/2/2022) resmi ditunda demi mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.

Sedianya, ada empat pertandingan yang akan digelar di hari ke-5 seri kedua Bandung. Yakni Pacific Caesar Surabaya Vs Dewa United Surabaya, West Bandits Combiphar Solo Vs Evos Thunder Bogor, Bumi Borneo Pontianak Vs Amartha Hangtuah Jakarta, dan Satria Muda Pertamina Jakarta Vs Bali United Basketball.

"Seluruh pertandingan hari ini duputuskan ditunda untuk dilakukan proses retesr dan mitigasi COVID-19 bagi seluruh peserta," tulis akun Instagram @iblindonesia.

Advertisement

Baca Juga: Ini Cara Bea Cukai Cegah Peredaran Rokok Ilegal dan Jaga Penerimaan Cukai di Bandung

IBL juga menginformasikan refund tiket yang sudah dipegang para pecinta basket. IBL memastikan refund penuh atas tiket yang sudah terjual. Proses pengembalian uang juga bisa dilakukan dengan sejumlah cara sebagaimana pengumuman resmi.

Sebelumnya, sejumlah klub IBL melaporkan beberapa pemainnya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Di antaranya Indonesia Patriots, Pelita Jaya.

Seri kedua IBL 2022 sendiri berlangsung di Bandung mulai tanggal 29 Januari-5 Februari 2022.