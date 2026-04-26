Semangat Kartini: AHM Bekali 1.796 Perempuan Teknik Keselamatan Berkendara

Memperingati Hari Kartini, PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar edukasi keselamatan berkendara bagi ribuan perempuan untuk tingkatkan fokus dan kontrol di jalan. (Foto: Dok. AHM)

Momentum Hari Kartini 2026 menjadi ajang bagi PT Astra Honda Motor (AHM) untuk memperkuat komitmen keselamatan di jalan raya. Melalui program bertajuk 'Zen on Wheels', AHM merangkul ribuan perempuan pengendara sepeda motor untuk meningkatkan keterampilan teknis sekaligus kontrol emosi saat berkendara.

Kegiatan yang berlangsung sepanjang 13 hingga 24 April 2026 ini menyasar sedikitnya 1.796 perempuan dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja kantoran. Tidak tanggung-tanggung, edukasi ini melibatkan jejaring luas di 28 diler utama Honda di seluruh Indonesia.

Lebih dari Sekadar Teknik Berkendara

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM, Andy Wijaya, menegaskan bahwa mobilitas perempuan yang kian tinggi menuntut kesiapan yang lebih matang di jalan raya. Namun, 'Zen on Wheels' bukan sekadar pelatihan cara memutar gas atau mengerem yang benar.

"Kami ingin menghadirkan edukasi yang tidak hanya memperkuat keterampilan teknis, tetapi juga mendorong pentingnya ketenangan dan pengendalian diri," ujar Andy dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (25/4/2026).

Konsep 'Zen' yang diusung menekankan pada aspek psikologis: berkendara dengan tenang, fokus, dan penuh kesadaran (mindfulness). Para peserta diajak untuk tidak hanya mahir secara fisik, tetapi juga mampu mengenali potensi bahaya di jalan dengan kepala dingin.

Praktik Langsung dengan Alat Peraga

Dalam rangkaian program ini, para peserta tidak hanya duduk mendengarkan teori. AHM menyediakan fasilitas praktik menggunakan alat peraga untuk mensimulasikan berbagai situasi di jalan raya. Fokus utamanya adalah meningkatkan konsentrasi dan kemampuan merespons ancaman secara cepat namun tetap terkendali.

"Keselamatan berkendara bukan hanya soal skill teknis, melainkan kebiasaan untuk tetap tenang dan sadar dalam setiap perjalanan," tambah Andy.

Komitmen Jangka Panjang Sejak 2002

Upaya AHM dalam membangun budaya safety riding di Indonesia memang bukan cerita baru. Perusahaan telah konsisten menjalankan program edukasi keselamatan sejak tahun 2002.

Keseriusan ini dibuktikan dengan kepemilikan 120 instruktur keselamatan berkendara yang tersertifikasi di seluruh Indonesia. Menariknya, di antara jumlah tersebut, terdapat 14 instruktur perempuan yang berperan aktif memberikan pendampingan khusus bagi sesama kaum Hawa, memastikan pesan keselamatan tersampaikan dengan pendekatan yang lebih personal dan relevan.

Langkah AHM ini dinilai sangat tepat sasaran. Di tengah meningkatnya jumlah pengendara perempuan, pendekatan 'Zen' atau ketenangan mental seringkali menjadi faktor penentu keselamatan yang terlupakan. Edukasi yang konsisten sejak 2002 menunjukkan bahwa bagi AHM, keselamatan bukan sekadar program musiman, melainkan investasi jangka panjang untuk menurunkan angka kecelakaan di Indonesia.