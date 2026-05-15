Semen Padang Vs Persebaya: Momen Pas Bajul Ijo Putus Tren Negatif di Padang

Pemain Persebaya melakukan latihan terakhir sebelum melawan Semen Padang (foto:Persebayaupdate)

Persebaya Surabaya akan tandang ke Padang dalam lanjutan pekan ke-33 Super League dengan kepercayaan diri tinggi.

Melawat ke markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat (15/5) pukul 15.30 WIB, Bajul Ijo yakin menang.

Bukan hanya karena tren positif Persebaya dalam beberapa laga terakhir, namun kondisi tuan rumah yang sudah pasti degradasi musim depan, membuat Bruno Moreira yakin bakal menang.

Persebaya terakhir kali menang di Padang adalah pada tahun 2015 silam dan hal tersebut menjadi motivasi tambahan bagi tim.

"Bermain di Padang selalu sulit. Kalau melihat sejarah, Persebaya belum pernah menang di stadion ini. Kami berharap besok bisa mengubah sejarah itu," ungkap Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares.

Tavares menegaskan para pemain harus menjadikan catatan itu sebagai pelecut semangat untuk tampil lebih maksimal sepanjang pertandingan.

Meski Semen Padang dipastikan sudah terdegradasi, Tavares menilai laga tetap tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, tim yang bermain tanpa tekanan justru sering menghadirkan ancaman yang sulit ditebak.

"Kalau kami menang, itu akan menjadi sejarah karena Persebaya belum pernah menang di sini. Itu harus menjadi motivasi tambahan bagi pemain," kata Tavares.

"Kadang pertandingan paling sulit adalah melawan tim yang sudah tidak punya beban. Pelatih lawan bisa saja memainkan pemain yang jarang tampil. Mereka tentu ingin memanfaatkan kesempatan dan bermain dengan motivasi tinggi di setiap duel," kata dia.

Selain memburu kemenangan bersejarah di Padang, Persebaya juga masih menjaga asa untuk finis di papan atas klasemen hingga akhir musim sehingga tiga poin menjadi target yang disampai Tavares kepada anak-anak asuhnya.

"Target kami selalu menang di setiap pertandingan. Kalau bisa menang besok, peluang finis di posisi empat atau lima besar masih terbuka," kata Tavares.